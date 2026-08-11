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São Domingos do Norte

Mulher é presa por comércio irregular de produtos emagrecedores no ES

Foram encontradas cinco caixas de TG Tirzepatida 15mg, uma de Retatrutide 60mg e outras duas caixas contendo seringas descartáveis, contendo 100 unidades cada

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 14:23

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

11 ago 2026 às 14:23
Produtos emagrecedores e agenda encontrada em imóvel durante a operação
Produtos emagrecedores e agenda encontrada em imóvel durante a operação Divulgação/PC

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante durante uma operação realizada nesta segunda-feira (10) para apurar a comercialização irregular de produtos para emagrecimento em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência onde a suspeita estava. No local, foram encontradas cinco caixas identificadas como TG Tirzepatida 15 mg, uma de Retatrutide 60 mg e outras duas contendo seringas descartáveis, com 100 unidades cada.


Também foram apreendidos um celular, R$ 510 em dinheiro e uma agenda com anotações de nomes de compradores, dosagens dos produtos adquiridos e formas de pagamento, como Pix e dinheiro.


Os produtos serão encaminhados para perícia, que deverá verificar a composição e a natureza do material apreendido. Segundo a Polícia Civil, dados do celular também serão extraídos, mediante autorização judicial, para auxiliar nas investigações.


A mulher foi autuada em flagrante por guardar e expor à venda produtos para fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Ela pagou a fiança arbitrada e responderá ao processo em liberdade.

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