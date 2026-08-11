Conheça 7 histórias de empreendedores e os negócios que nasceram de grandes ideias

O negócio evoluiu para uma operação que faturou mais de R$ 10 milhões em 2025, tem cerca de 90% das vendas concentradas no delivery e já iniciou sua expansão para o Rio de Janeiro, com meta de chegar a 30 franquias no estado até 2030. Além da rede, Felipe compartilha sua experiência por meio de mentorias para empresários do setor. “A ideia é crescer com consistência. Durante muitos anos, estruturamos processos, entendemos nossos indicadores e criamos uma operação preparada para escalar”, afirma.