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Moda

4 coisas que você precisa saber antes de fazer um preenchimento facial

Dermatologista explica os principais cuidados para reduzir riscos e evitar resultados que descaracterizem os traços do rosto
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 15:54

Conhecer o histórico de procedimentos, avaliar o rosto e evitar técnicas padronizadas são cuidados essenciais para resultados naturais e seguros (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock)
Conhecer o histórico de procedimentos, avaliar o rosto e evitar técnicas padronizadas são cuidados essenciais para resultados naturais e seguros Crédito: Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock

A procura por procedimentos estéticos tem seguido uma tendência mais natural, com menos exageros e maior valorização dos traços individuais. Mas, para alcançar resultados discretos e harmoniosos, é fundamental priorizar a segurança.

Abaixo, o dermatologista Dr. Humberto Ponzio, professor da Afya Educação Médica de Porto Alegre, lista os cuidados essenciais para quem deseja fazer um preenchimento facial e prevenir riscos. Confira!

1. O seu passado importa (e muito!)

Se você fez algum procedimento estético há 10, 20 ou 30 anos, avise seu médico. Produtos antigos e permanentes utilizados no passado, como o PMMA (polimetilmetacrilato) ou silicone, continuam na sua pele e podem reagir mal a novas aplicações de ácido hialurônico .

2. O perigo dos produtos definitivos

Substâncias permanentes como o PMMA podem apresentar complicações e rejeições até 10 anos após a aplicação. O preenchedor fica lá para sempre, mas o seu rosto continua mudando, o que pode deformar o resultado com o tempo.

Mapear vasos e procedimentos antigos antes da aplicação de um preenchimento pode ajudar a aumentar a segurança do procedimento (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
Mapear vasos e procedimentos antigos antes da aplicação de um preenchimento pode ajudar a aumentar a segurança do procedimento Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

3. Exija um “raio-x” do seu rosto

Hoje já é possível realizar uma ultrassonografia dermatológica de alta frequência antes de injetar qualquer agulha ou cânula. Esse ultrassom mapeia onde estão as suas artérias, veias e preenchimentos antigos , evitando que o médico perfure locais perigosos e cause necroses.

4. Fuja da “receita de bolo”

Uma boa harmonização deve estudar a sua estrutura facial e restabelecer o volume que você perdeu com os anos, preservando os seus traços originais. Desconfie de técnicas que deixam todas as pessoas com a mesma aparência (a chamada uniformização).

Por Grazieli Binkowski

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