Quase um mês após sair da prisão, homem é detido com carro furtado em Vitória

Um motorista de 30 anos foi detido após ser flagrado circulando com um carro furtado na Praia de Santa Helena, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (10). O veículo havia sido furtado no bairro Itapuã, em Vila Velha, horas antes. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o homem possui antecedentes criminais e havia deixado a prisão havia pouco menos de um mês. O suspeito não teve a identidade divulgada.





De acordo com a Guarda, o veículo foi furtado em frente à residência do proprietário, em Vila Velha, por volta das 6h30. O crime foi comunicado à polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Pouco depois, a Central de Monitoramento da Guarda identificou o carro circulando pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória.





Uma equipe foi até o local e encontrou o veículo na Praia de Santa Helena. Segundo o guarda municipal Lins, o motorista recebeu ordem de parada e foi questionado sobre a procedência do carro. “Ele apresentou uma versão inconsistente dos fatos, afirmando ter comprado o carro por R$ 2.200, na Ilha de Santa Maria”, relatou o agente.





Ainda segundo a Guarda, o homem possui antecedentes por ameaça, furto e posse e uso de drogas. Ele havia deixado a prisão em 15 de julho, após ficar detido por suspeita de participação em um roubo em Linhares, no Norte do Estado.





O motorista foi detido por receptação e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O veículo foi levado para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), onde poderá ser recuperado pelo proprietário.