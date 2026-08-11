5 bebidas que podem favorecer a formação de pedras nos rins

Segundo o nefrologista Dr. Alexandre Habitante, o problema não está necessariamente no consumo ocasional dessas bebidas, mas na frequência e na quantidade. “Quando ingerimos pouco líquido, a urina fica mais concentrada, facilitando a cristalização de substâncias que podem formar os cálculos . Por isso, a hidratação é uma das principais medidas de prevenção”, explica.