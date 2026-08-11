Andressa Urach anuncia que será avó pela primeira vez

A família de Andressa Urach vai ganhar um novo integrante e a influenciadora, aos 38 anos, acaba de assumir um novo papel: o de avó. A novidade foi anunciada pela nora, Maya Braga, de 20 anos, que está grávida de quatro meses do primeiro filho com Arthur Urach, também de 20.

O casal decidiu compartilhar a notícia nas redes sociais com uma publicação que reúne registros do momento em que descobriu a gravidez. Nas imagens, Maya e Arthur aparecem juntos segurando um teste de gravidez e uma peça de roupa infantil. Eles também aproveitaram o anúncio para revelar o sexo e o nome escolhido para o bebê.

Em um vídeo publicado pelo casal, a influenciadora aparece recebendo a notícia e demonstrando surpresa ao perceber que o filho terá um bebê. Maya surge posteriormente com a barriga à mostra, confirmando a gravidez. O registro mostra a reação de Andressa diante da novidade, que, segundo ela, provocou uma mistura de sentimentos.

"Eu fiquei emocionada. Foi uma mistura de surpresa com felicidade. Quando caiu a ficha de que meu filho vai ser pai e eu vou ser avó pela primeira vez, foi muito especial", contou a influenciadora.

Maya também falou sobre o momento vivido pelo casal e afirmou que a gestação representa uma grande mudança na rotina dos dois. Aos 20 anos, ela espera o primeiro filho ao lado de Arthur e disse que os dois estão felizes com a nova etapa.

"Estou de quatro meses e nós estamos muito felizes. É o nosso primeiro bebê e uma mudança enorme na nossa vida. Queríamos produzir o vídeo de uma forma que fosse divertida e especial, e mostrar a reação dela deixou esse momento ainda mais marcante para nós", afirmou.