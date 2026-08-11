Não há registro de sequestro de mulher com uso de criança em Vitória, diz polícia

Um áudio em que uma mulher relata uma suposta tentativa de sequestro no bairro Santa Lúcia, em Vitória, tem sido compartilhado em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. Na gravação, ela afirma que uma criança teria saído de um veículo, a chamado para entrar no carro e, depois que ela sinalizou para outras pessoas na rua, o automóvel deixou o local. A pessoa ainda diz que essa situação poderia estar relacionada ao tráfico de mulheres.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se havia registro dessa ocorrência. Em nota, a corporação informou que investiga e realiza levantamentos sobre as informações divulgadas no áudio para esclarecer os fatos, mas que, até o momento, não havia qualquer confirmação sobre isso.
Até o momento, não há qualquer confirmação de que no Estado tenha ocorrido algum crime dessa natureza
Polícia Civil, em nota
Na gravação, a mulher conta que caminhava por Santa Lúcia quando foi abordada por uma criança de aproximadamente 7 anos, que teria descido de um veículo utilitário e começado a chamá-la. Segundo o relato, um homem estaria no volante e aparentava estar nervoso.
A criança teria dito: "Ei, tia, vem aqui, entra aqui no carro". A mulher afirma que desconfiou da situação e acenou para pessoas que estavam no fim da rua. Nesse momento, segundo ela, o veículo deixou o local. Ela também relata ter conversado posteriormente com um amigo de um delegado, que teria dito que a situação poderia ser uma modalidade de tráfico internacional de mulheres com uso de crianças para atrair vítimas.
A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou com fontes da área de Segurança Pública que não há registro do caso na Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). Até o momento, portanto, não há confirmação de que a situação narrada no áudio tenha ocorrido ou de que esteja relacionada a uma tentativa de sequestro ou tráfico de mulheres.