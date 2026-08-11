Não há registro de sequestro de mulher com uso de criança em Vitória, diz polícia

Na gravação, a mulher conta que caminhava por Santa Lúcia quando foi abordada por uma criança de aproximadamente 7 anos, que teria descido de um veículo utilitário e começado a chamá-la. Segundo o relato, um homem estaria no volante e aparentava estar nervoso.





A criança teria dito: "Ei, tia, vem aqui, entra aqui no carro". A mulher afirma que desconfiou da situação e acenou para pessoas que estavam no fim da rua. Nesse momento, segundo ela, o veículo deixou o local. Ela também relata ter conversado posteriormente com um amigo de um delegado, que teria dito que a situação poderia ser uma modalidade de tráfico internacional de mulheres com uso de crianças para atrair vítimas.





A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou com fontes da área de Segurança Pública que não há registro do caso na Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). Até o momento, portanto, não há confirmação de que a situação narrada no áudio tenha ocorrido ou de que esteja relacionada a uma tentativa de sequestro ou tráfico de mulheres.