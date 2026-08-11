Homem é preso após roubar 40 pulseiras de ouro avaliadas em R$ 100 mil em Colatina

Um homem de 38 anos foi preso após roubar 40 pulseiras de ouro de uma joalheria no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). Segundo aPolícia Militar (PM), o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil. Seis das peças foram encontradas no lixo do banheiro da casa do suspeito. As demais não foram localizadas.





De acordo com a PM, funcionários da joalheria relataram que o homem entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e ordenou que eles se sentassem no chão. Em seguida, exigiu acesso às joias e fugiu levando as 40 pulseiras.





Após o crime, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança (veja acima) e, a partir das características do suspeito, conseguiram localizá-lo em casa. Durante as buscas no imóvel, seis pulseiras foram encontradas dentro de um saco de lixo no banheiro.





Ainda segundo a corporação, o suspeito afirmou que contou com a ajuda de um comparsa e que teria entregado parte das joias a ele. A informação, no entanto, não foi confirmada pelos policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.