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Evento

Empresa abre seleção no ES com 150 vagas para vigilantes trabalharem no Rio de Janeiro

Processo seletivo ocorre todos os dias na sede da empresa, na Serra

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2026 às 14:25
Oportunidades de trabalhar como vigilante
Trabalho de vigilante Magnific

A SegurPro está com 150 vagas de emprego intermitente para vigilantes no Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar em um evento de música que será realizado em setembro, no Rio de Janeiro. 


O candidato precisa ter curso de formação de vigilante, reciclagem em dia e extensão para grandes eventos. É necessário ainda ter disponibilidade para permanecer no Rio de Janeiro no período de 3 a 14 de setembro, intervalo em que ocorrerá a prestação dos serviços.


A seleção ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, exclusivamente na base da SegurPro, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 735, na Serra.

Para participar do processo seletivo, é necessário levar documento de identidade, CPF, PIS, certificado de formação de vigilante, certificado de reciclagem e comprovante de residência.


A empresa oferece transporte de ida e volta para o Rio de Janeiro, alimentação durante todo o período de trabalho, hospedagem em pousada, além de oportunidade de crescimento e plano de carreira na companhia.


O trabalho intermitente é um modelo de contratação formal com carteira assinada em que a prestação de serviços não é contínua.

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