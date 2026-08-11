Empresa abre seleção no ES com 150 vagas para vigilantes trabalharem no Rio de Janeiro

A SegurPro está com 150 vagas de emprego intermitente para vigilantes no Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar em um evento de música que será realizado em setembro, no Rio de Janeiro.





O candidato precisa ter curso de formação de vigilante, reciclagem em dia e extensão para grandes eventos. É necessário ainda ter disponibilidade para permanecer no Rio de Janeiro no período de 3 a 14 de setembro, intervalo em que ocorrerá a prestação dos serviços.





A seleção ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, exclusivamente na base da SegurPro, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 735, na Serra.