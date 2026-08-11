Suspeito de matar mulher na frente da filha é preso em São Mateus

Um jovem de 22 anos, apontado pela Polícia Civi como autor dos disparos que mataram Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos, foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em 16 de julho, no Centro de Sooretama, na presença de uma filha menor de idade da vítima. Segundo a polícia, as investigações apontam que o homicídio foi motivado por vingança após um atrito familiar.





O suspeito, identificado como David Gilmour Paulo de Jesus, conhecido pelos apelidos "Pink Floyd" e "Bolacha", foi localizado e preso pela Polícia Militar no bairro Guriri, em São Mateus, no sábado (8). De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra ele.





Outro homem, identificado como Jean Carlos Paulo Ouvídio, de 30 anos, também foi preso durante as investigações. A prisão ocorreu em 29 de julho, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. Segundo a corporação, ele era investigado por ameaçar testemunhas do caso.





Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil informou que as investigações ainda não foram encerradas e que os envolvidos serão interrogados para o esclarecimento do crime e de todas as circunstâncias relacionadas ao homicídio.