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Vingança

Suspeito de matar mulher na frente da filha é preso em São Mateus

Segundo a Polícia Civil, crime em Sooretama foi motivado por vingança; outro investigado já havia sido preso por ameaçar testemunhas

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 13:16

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

11 ago 2026 às 13:16
Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos é apontado como autor dos disparos que mataram Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos; o outro teria ameaçado testemunhas do caso
David Gilmour Paulo de Jesus, de 22 anos, é apontado como o responsável pelos disparos que atingiram Jaqueline Fotos enviadas pela PCES | Montagem A Gazeta

Um jovem de 22 anos, apontado pela Polícia Civi como autor dos disparos que mataram Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos, foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em 16 de julho, no Centro de Sooretama, na presença de uma filha menor de idade da vítima. Segundo a polícia, as investigações apontam que o homicídio foi motivado por vingança após um atrito familiar.


O suspeito, identificado como David Gilmour Paulo de Jesus, conhecido pelos apelidos "Pink Floyd" e "Bolacha", foi localizado e preso pela Polícia Militar no bairro Guriri, em São Mateus, no sábado (8). De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


Outro homem, identificado como Jean Carlos Paulo Ouvídio, de 30 anos, também foi preso durante as investigações. A prisão ocorreu em 29 de julho, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. Segundo a corporação, ele era investigado por ameaçar testemunhas do caso.


Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil informou que as investigações ainda não foram encerradas e que os envolvidos serão interrogados para o esclarecimento do crime e de todas as circunstâncias relacionadas ao homicídio.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos é apontado como autor dos disparos que mataram Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos; o outro teria ameaçado testemunhas do caso
Da esquerda para a direita: David Gilmour Paulo de Jesus, de 22 anos, e Jean Carlos Paulo Ouvidio, de 30 anos Fotos enviadas pela PCES | Montagem A Gazeta

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