Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Sooretama

Um homem de 49 anos, identificado como Carlos Alberto Adame, foi morto a tiros após dois criminosos invadirem a casa onde ele morava, no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os suspeitos pularam a janela da residência, arrombaram a porta do quarto onde a vítima dormia e efetuaram diversos disparos.





A perícia da Polícia Científica identificou seis perfurações no corpo da vítima: duas nas costas, duas no abdômen e duas nas nádegas. Próximo ao corpo, foi encontrado um projétil, cujo calibre não foi informado.





Ainda de acordo com a PM, familiares relataram que Carlos Alberto havia sido agredido recentemente por moradores após ser apontado como suspeito de assediar uma criança. Eles acreditam que o homicídio pHomem é morto a tiros após criminosos invadirem casa em Sooretama





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.