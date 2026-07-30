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Antigomobilismo

Fusca réplica de viatura da PM dos anos 1980 vira atração em Colatina

Veículo de coleção levou dois anos para ser restaurado e homenageia a antiga RP 90, que patrulhava o município; réplica ficará exposta até domingo (2)

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 11:31

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

30 jul 2026 às 11:31

Quem passou pelas ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nos últimos dias pode ter se surpreendido ao ver um Volkswagen Fusca caracterizado como uma antiga viatura da Polícia Militar da década de 1980. A réplica, inspirada na histórica RP 90, chamou a atenção de moradores e despertou lembranças de quem viveu a época em que o modelo fazia o patrulhamento da cidade.


O veículo saiu de São Gabriel da Palha e permanecerá em Colatina até o próximo domingo (2). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o proprietário e colecionador Vinícius Faria Mattos contou que a ideia de recriar a viatura surgiu em um grupo de carros antigos do qual participa.


Segundo ele, a intenção inicial era restaurar um veículo que chamasse a atenção. O projeto, porém, ganhou um significado especial por causa da ligação que ele mantém com a Polícia Militar. Vinícius foi estagiário da corporação e afirma que essa experiência despertou o desejo de homenagear a história da instituição.


Com autorização do comando da PM, o Fusca passou por um processo de restauração e caracterização que durou cerca de dois anos. Hoje, aos 46 anos de fabricação, o veículo segue em perfeito funcionamento e preserva detalhes da antiga viatura, como a plotagem clássica, o antigo escudo da corporação e os sinais sonoros utilizados na época.

O carro passou por um processo completo de restauração e caracterização que durou cerca de dois anos
O Fusca é inspirado no modelo da viatura RP 90, que na época era a única responsável pelo patrulhamento em São Gabriel da Palha. Heriklis Douglas

Placa preta e status de veículo de coleção

O Fusca também ostenta a chamada "placa preta", concedida a veículos de coleção que atendem a critérios estabelecidos pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e pela Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA).


Para receber o reconhecimento, o automóvel precisa ter pelo menos 30 anos de fabricação, manter no mínimo 80% das características originais — incluindo pintura, motor e acabamento interno —, estar em excelente estado de conservação e possuir certificado emitido por um clube de antigomobilismo credenciado.
Memória preservada

De acordo com Vinícius, a réplica participa de exposições, encontros de carros antigos, desfiles de antigomobilismo e eventos da Polícia Militar sempre que é convidada. Para ele, o projeto vai além da preservação de um automóvel.

As pessoas que viveram naquela época olham para o carro e dizem: 'Eu lembro dessa viatura!'. Sempre tem alguém que vem contar uma história ou lembrar de um parente que era policial. É uma memória viva que precisa ser preservada

Vinícius Faria Mattos Colecionador 

O colecionador afirma que a réplica desperta emoção por onde passa e ajuda a manter viva a história da corporação e do antigomobilismo no Espírito Santo.


O veículo estará em exposição durante a 1ª Corrida do 8º Batalhão da Polícia Militar, marcada para o próximo domingo (2), a partir das 7h, na Área Verde de Colatina, na Avenida Moacyr Dalla.

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