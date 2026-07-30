Fusca réplica de viatura da PM dos anos 1980 vira atração em Colatina

Quem passou pelas ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nos últimos dias pode ter se surpreendido ao ver um Volkswagen Fusca caracterizado como uma antiga viatura da Polícia Militar da década de 1980. A réplica, inspirada na histórica RP 90, chamou a atenção de moradores e despertou lembranças de quem viveu a época em que o modelo fazia o patrulhamento da cidade.





O veículo saiu de São Gabriel da Palha e permanecerá em Colatina até o próximo domingo (2). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o proprietário e colecionador Vinícius Faria Mattos contou que a ideia de recriar a viatura surgiu em um grupo de carros antigos do qual participa.





Segundo ele, a intenção inicial era restaurar um veículo que chamasse a atenção. O projeto, porém, ganhou um significado especial por causa da ligação que ele mantém com a Polícia Militar. Vinícius foi estagiário da corporação e afirma que essa experiência despertou o desejo de homenagear a história da instituição.





Com autorização do comando da PM, o Fusca passou por um processo de restauração e caracterização que durou cerca de dois anos. Hoje, aos 46 anos de fabricação, o veículo segue em perfeito funcionamento e preserva detalhes da antiga viatura, como a plotagem clássica, o antigo escudo da corporação e os sinais sonoros utilizados na época.