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Pit Stop CBN

Antigomobilismo: os carros antigos que são paixão no Brasil!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 12:19

Publicado em 

11 mai 2026 às 12:19
carro antigo
Os veículos são de proprietários particulares colecionadores e admiradores Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque modelos de carros antigos que são paixão no antigomobilismo no Brasil.
Os carros antigos que mais fazem o coração dos brasileiros acelerar estão clássicos como Volkswagen Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, Chevrolet Opala, Ford Maverick, Puma GT, Gol GTI, Escort XR3, entre muitos outros.
O antigomobilismo no Brasil é um hobby que mistura paixão, cultura, técnica e muito trabalho de restauração. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 11-05-26.mp3

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