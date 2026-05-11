Antigomobilismo: os carros antigos que são paixão no Brasil!

Os veículos são de proprietários particulares colecionadores e admiradores Crédito: Divulgação

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque modelos de carros antigos que são paixão no antigomobilismo no Brasil.

Os carros antigos que mais fazem o coração dos brasileiros acelerar estão clássicos como Volkswagen Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, Chevrolet Opala, Ford Maverick, Puma GT, Gol GTI, Escort XR3, entre muitos outros.

O antigomobilismo no Brasil é um hobby que mistura paixão, cultura, técnica e muito trabalho de restauração. Ouça a conversa completa!