Antigomobilismo: os carros antigos que são paixão no Brasil!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque modelos de carros antigos que são paixão no antigomobilismo no Brasil.
Os carros antigos que mais fazem o coração dos brasileiros acelerar estão clássicos como Volkswagen Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, Chevrolet Opala, Ford Maverick, Puma GT, Gol GTI, Escort XR3, entre muitos outros.
O antigomobilismo no Brasil é um hobby que mistura paixão, cultura, técnica e muito trabalho de restauração. Ouça a conversa completa!
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