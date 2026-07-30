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Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas ricas em vitamina B12 para incluir na dieta

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para aumentar a ingestão desse nutriente no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 13:55

Mexilhão salteado com tomate-cereja e ervas (Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock)
Mexilhão salteado com tomate-cereja e ervas Crédito: Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock
Essencial para o funcionamento do organismo, a vitamina B12 é um nutriente que desempenha um papel importante na formação das células sanguíneas, no funcionamento do sistema nervoso e na produção do DNA. Encontrada principalmente em alimentos de origem animal, ela pode fazer parte da alimentação com ingredientes como peixes, carnes e frutos do mar.
A seguir, confira 5 receitas ricas em vitamina B12 para incluir na dieta!

1. Mexilhão salteado com tomate-cereja e ervas

Ingredientes

  • 1 kg de mexilhão limpo e pré-cozido (sem meia concha)
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola-roxa cortada em tiras finas
  • 3 dentes de alho picados
  • 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de folhas de tomilho fresco
  • 1 ramo de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue a cebola-roxa por cerca de 3 minutos, até começar a ficar macia. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte o pimentão e o tomate-cereja. Refogue por aproximadamente 3 a 4 minutos, apenas até o tomate-cereja começar a amolecer. Adicione o vinho branco e deixe ferver por 2 a 3 minutos para reduzir levemente e evaporar o álcool.
Acrescente os mexilhões, misture delicadamente e cozinhe por cerca de 3 minutos, apenas para aquecê-los. Evite cozinhar demais para que permaneçam macios. Misture a manteiga, a salsinha, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com algumas gotas de suco de limão e decore com um ramo de alecrim. Sirva em seguida.

2. Salada morna com fígado bovino

Ingredientes

  • 400 g de fígado bovino cortado em pedaços
  • 250 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • Mix de folhas (alface, rúcula, agrião)
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a abóbora, mexendo de vez em quando, até que fique dourada por fora e macia por dentro. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourarem.
Em um recipiente, tempere o fígado com sal e pimenta-do-reino. Disponha na panela e cozinhe até que fique suculento. Polvilhe com páprica defumada e transfira para um recipiente. Deixe o líquido que sobrou na panela reduzir um pouco e junte o suco de limão e o mel. Após, em uma saladeira, coloque o mix de folhas verdes, os tomates-cereja e a abóbora. Distribua os pedaços de fígado por cima e regue com o molho da frigideira. Sirva em seguida.

3. Carne de panela com batata

Ingredientes

  • 600 g de músculo bovino cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 2 folhas de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente a cebola e o alho. Acrescente a carne e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até selar todos os lados. Junte os tomates e refogue por cerca de 3 minutos, mexendo para que eles comecem a desmanchar.
Adicione a água quente e as folhas de louro. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 30 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Acrescente as batatas, tampe novamente e cozinhe por mais 8 a 10 minutos após pegar pressão. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Fígado de frango acebolado (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Fígado de frango acebolado Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

4. Fígado de frango acebolado

Ingredientes

  • 500 g de fígado de frango limpo
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola cortada em meia-lua
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por aproximadamente 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o fígado e grelhe em fogo alto, mexendo delicadamente, por cerca de 8 a 10 minutos ou até que esteja cozido e levemente dourado por fora. Evite cozinhar por muito tempo para permanecer macio. Desligue o fogo, adicione a salsinha e a cebolinha, misture delicadamente e sirva em seguida.

5. Filé de sardinha assado com legumes

Ingredientes

  • 300 g de filé de sardinha
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 abobrinha cortada em meia-lua
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de sardinha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Disponha a abobrinha, a cenoura e a cebola em uma assadeira, regue com metade do azeite e misture. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Retire do forno, acomode os filés sobre os legumes e regue com o restante do azeite. Asse por mais 15 minutos ou até que o peixe esteja cozido e levemente dourado. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

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