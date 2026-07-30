Almoço saudável: 5 receitas ricas em vitamina B12 para incluir na dieta

Essencial para o funcionamento do organismo, a vitamina B12 é um nutriente que desempenha um papel importante na formação das células sanguíneas, no funcionamento do sistema nervoso e na produção do DNA. Encontrada principalmente em alimentos de origem animal, ela pode fazer parte da alimentação com ingredientes como peixes, carnes e frutos do mar.
A seguir, confira 5 receitas ricas em vitamina B12 para incluir na dieta!
1. Mexilhão salteado com tomate-cereja e ervas
Ingredientes
- 1 kg de mexilhão limpo e pré-cozido (sem meia concha)
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola-roxa cortada em tiras finas
- 3 dentes de alho picados
- 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de folhas de tomilho fresco
- 1 ramo de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue a cebola-roxa por cerca de 3 minutos, até começar a ficar macia. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte o pimentão e o tomate-cereja. Refogue por aproximadamente 3 a 4 minutos, apenas até o tomate-cereja começar a amolecer. Adicione o vinho branco e deixe ferver por 2 a 3 minutos para reduzir levemente e evaporar o álcool.
Acrescente os mexilhões, misture delicadamente e cozinhe por cerca de 3 minutos, apenas para aquecê-los. Evite cozinhar demais para que permaneçam macios. Misture a manteiga, a salsinha, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com algumas gotas de suco de limão e decore com um ramo de alecrim. Sirva em seguida.
2. Salada morna com fígado bovino
Ingredientes
- 400 g de fígado bovino cortado em pedaços
- 250 g de abóbora descascada e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e fatiada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de chá de páprica doce
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
- Mix de folhas (alface, rúcula, agrião)
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a abóbora, mexendo de vez em quando, até que fique dourada por fora e macia por dentro. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourarem.
Em um recipiente, tempere o fígado com sal e pimenta-do-reino. Disponha na panela e cozinhe até que fique suculento. Polvilhe com páprica defumada e transfira para um recipiente. Deixe o líquido que sobrou na panela reduzir um pouco e junte o suco de limão e o mel. Após, em uma saladeira, coloque o mix de folhas verdes, os tomates-cereja e a abóbora. Distribua os pedaços de fígado por cima e regue com o molho da frigideira. Sirva em seguida.
3. Carne de panela com batata
Ingredientes
- 600 g de músculo bovino cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 xícaras de chá de água quente
- 3 batatas cortadas em cubos
- 2 folhas de louro
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente a cebola e o alho. Acrescente a carne e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até selar todos os lados. Junte os tomates e refogue por cerca de 3 minutos, mexendo para que eles comecem a desmanchar.
Adicione a água quente e as folhas de louro. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 30 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Acrescente as batatas, tampe novamente e cozinhe por mais 8 a 10 minutos após pegar pressão. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Fígado de frango acebolado
Ingredientes
- 500 g de fígado de frango limpo
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola cortada em meia-lua
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por aproximadamente 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o fígado e grelhe em fogo alto, mexendo delicadamente, por cerca de 8 a 10 minutos ou até que esteja cozido e levemente dourado por fora. Evite cozinhar por muito tempo para permanecer macio. Desligue o fogo, adicione a salsinha e a cebolinha, misture delicadamente e sirva em seguida.
5. Filé de sardinha assado com legumes
Ingredientes
- 300 g de filé de sardinha
- Suco de 1/2 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 cebola cortada em pétalas
- 1 colher de sopa de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de sardinha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Disponha a abobrinha, a cenoura e a cebola em uma assadeira, regue com metade do azeite e misture. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Retire do forno, acomode os filés sobre os legumes e regue com o restante do azeite. Asse por mais 15 minutos ou até que o peixe esteja cozido e levemente dourado. Finalize com a salsa e sirva em seguida.