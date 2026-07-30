Motorista fica ferido em acidente com capotamento em Brejetuba

Um jovem de 21 anos e outro de 23 foram presos por suspeita de matar Sidney Tolentino Meireles, de 36 anos, e ferir outro homem após uma briga na saída de uma festa Segundo a Polícia Civil, Newrobert Angelo Melo Soares e José Orlando dos Santos Filho são apontados como autores do homicídio e da tentativa de homicídio registrados no dia 10 de maio. Na época, ambos estavam na cidade para trabalhar na colheita de café.





De acordo com as investigações, durante a festa, Sidney se desentendeu com os suspeitos. Os três entraram em luta corporal e a vítima foi atingida por golpes desferidos com uma garrafa de whisky quebrada.





Um amigo de Sidney tentou defendê-lo, mas também foi ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a um cafezal.





O primeiro preso foi Newrobert, que se apresentou à Polícia Civil de Sergipe no dia 16 de maio. Já José Orlando foi localizado e preso na quarta-feira (29), em Aracaju (SE), após informações repassadas pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre o paradeiro dele.





Segundo a corporação, os dois permanecem presos em Aracaju, à disposição da Justiça de Linhares.