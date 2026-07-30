Homem-Aranha de Tom Holland precisa evoluir — ou aposentar o uniforme, diz crítico da BBC

Crédito: Sony Pictures

O novo filme do Homem-Aranha — Homem-Aranha: Um Novo Dia — deve ter o maior fim de semana de abertura de qualquer lançamento de 2026 até aqui. E pode se tornar o sucesso de público mais lucrativo do ano.

O filme anterior, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) rendeu perto de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,1 bilhões), a maior bilheteria bruta daquele ano.

Desde então, os fãs da franquia se apaixonaram ainda mais pelos seus astros, Tom Holland e Zendaya. Seu romance na vida real parece inspirar uma fascinação mais ardente do que os personagens que eles interpretam na tela.

A série é um sucesso colossal e o filme em si é um episódio bem elaborado e repleto de ação.

De certa forma, Homem-Aranha: Um Novo Dia é um presente para os admiradores do universo de super-heróis da Marvel.

Ele inclui brindes para os nerds, como uma luta entre o Aranha e Hulk (Mark Ruffalo) e uma improvável associação com o Justiceiro (Jon Bernthal, mais bobo e menos assustador que na sua encarnação na tela pequena do Disney+), além de todo tipo de atração, que não irei revelar aqui.

O Homem-Aranha de Holland, agora, vive sozinho, já que foi apagado da memória da sua ex-namorada e do melhor amigo Crédito: Sony Pictures

Mas Um Novo Dia também pode deixar os fãs com um incômodo senso de insatisfação, de que o Peter Parker/Homem-Aranha de Holland pode estar ficando sem teia.

Na meia década que se passou desde o lançamento do último filme, o tempo também passou para os personagens.

O Homem-Aranha combateu tanto o crime que os nova-iorquinos, agora, o adoram. O cético J. Jonah Jameson, arqui-inimigo do herói, não aparece.

Paralelamente, seu melhor amigo Ned (Jacob Batalon) e sua adorada ex-namorada MJ (Zendaya) se formaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

O problema é que, devido a alguns artifícios de magia ocorridos em Sem Volta para Casa, MJ e Ned tiveram suas memórias de Peter Parker apagadas. E eles não esqueceram apenas que ele é o Homem-Aranha — eles esqueceram que Parker existe.

Preso em um loop

Sem Volta para Casa terminou com a promessa de que Parker explicaria a eles o que havia acontecido. Mas, em Um Novo Dia, ficamos sabendo que ele decidiu o contrário.

Para a própria segurança de ambos, ele se afastou dos seus amigos. Agora, ele mora sozinho em um ático sujo, com seu computador ativado por voz como única companhia.

Com isso, em vez de desenvolver o relacionamento entre Peter e MJ, a franquia simplesmente eliminou o romance da história. Os infelizes protagonistas se encontram novamente por acaso e Holland passa a agir daquela mesma forma geek, desajeitado e apaixonado, mais uma vez.

É algo que acontece com frequência nas histórias de super-heróis. Quando uma série é publicada por décadas a fio, como ocorreu com o Homem-Aranha, é necessário fazer reinicializações periódicas.

Mas os super-heróis dos filmes, às vezes, amadurecem, à medida que seus atores ficam mais velhos.

Esta é uma das razões por que personagens como o Tony Stark/Homem de Ferro de Robert Downey Jr. e o Steve Rogers/Capitão América de Chris Evans despertaram o interesse de tantas pessoas. Mas Peter Parker não passou por este processo.

Holland viveu o herói em quatro filmes, sem contar suas aparições em diversas aventuras do Capitão América e dos Vingadores. Mas seus relacionamentos mais próximos retornaram essencialmente ao mesmo ponto onde começaram.

O mesmo acontece com outros aspectos do personagem.

Em uma das tramas do roteiro de Um Novo Dia, Peter Parker está se transformando em um super-humano mais poderoso e mais parecido com uma aranha. Uma ideia extravagante com toques de arrepiar os cabelos, que lembram o clássico do terror A Mosca (1986), de David Cronenberg.

Esta sequência leva um tempo exagerado e gera diálogos tecnológicos intermináveis sobre um "inibidor" para reprimir a mutação. Mas, novamente, não traz nenhuma mudança importante para o personagem ou o mundo em que ele vive.

Sem querer fazer spoilers, Parker não se transforma em um monstro de oito pernas e quatro pares de olhos.

O diretor do filme, Destin Daniel Cretton, e seus roteiristas, Chris McKenna e Erik Sommers, não conseguiram fazer nada de novo com seu herói lançador de teias — o que é irônico para um filme com a palavra "novo" no subtítulo.

Em duas horas e meia de filme, Peter Parker não faz nada que não pudesse ser resolvido em uma sequência de cinco minutos antes dos créditos.

No próximo filme — sim, haverá um próximo filme em breve —, talvez a equipe tenha a coragem de fazer os personagens crescerem e progredirem.

Talvez possamos ver um Peter Parker mais velho, com um emprego e uma família. Afinal, Holland tem 30 anos de idade.

Se o seu Homem-Aranha não puder evoluir, ele provavelmente deveria pendurar seu traje azul e vermelho e passar o bastão para um ator mais jovem.