Mais 101 atividades estão isentas de alvará e licença no ES; veja a lista

O Espírito Santo adicionou 101 novas atividades econômicas consideradas de baixo risco na lista de dispensa de atos públicos de liberação para iniciar as operações. Na prática, empreendedores enquadrados nessas categorias poderão abrir empresas e começar a atuar sem precisar aguardar a emissão prévia de alvarás ou de outras licenças exigidas.





Das 1.332 atividades incluídas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), o Espírito Santo dispensava, com o Decreto Estadual nº 5183-R de julho de 2022, um total de 620 negócios como baixo risco A. Agora, com o Decreto nº 6483-R, publicado na última segunda-feira (27), esse número passou para 721.





Entre as novas inserções, estão atividades como: pesca de crustáceos e moluscos em água doce; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; fabricação de malte; impressão de jornais; fabricação de equipamentos de informática; transporte escolar; e fabricação de painéis e letreiros luminosos.





Veja a relação completa de atividades acrescentadas.