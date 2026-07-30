ES é o quarto do país em volume de financiamentos para inovação

O Espírito Santo ocupa a quarta posição no país em captação de recursos para inovação por empresa ativa, segundo um levantamento baseado em dados da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Com média de R$ 1.210 captados por empresa, o Estado fica atrás apenas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e lidera o ranking entre os Estados do Sudeste.





O indicador considera o volume acumulado de recursos obtidos por empresas em cada Estado, dividido pelo número de empresas ativas. De acordo com o levantamento, o Espírito Santo supera Estados de maior porte econômico, como Minas Gerais (R$ 820 por empresa), São Paulo (R$ 408) e Rio de Janeiro (R$ 254).





Segundo o especialista em inovação Flávio Aguilar, o resultado mostra que o Espírito Santo tem conseguido aproveitar as oportunidades de financiamento mesmo com uma base empresarial menor que a de outros Estados da Região Sudeste.