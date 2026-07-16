O que o setor empresarial fala dos impactos do novo tarifaço

O documento publicado pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), no âmbito das investigações da seção 301, traz mais de 2 mil produtos brasileiros que seguem isentos dessa nova tarifa. Ao lado dos quartzitos estão café, laranja (fruta e suco), petróleo bruto, gás natural, castanhas, celulose, carne bovina, entre outras mercadorias.





O setor de produção de café, por sinal, conseguiu ampliar os produtos isentos: além do do grão verde e dos industrializados do Brasil, a opção solúvel e seus subprodutos também ficaram livres do tarifaço. Isso é uma importante conquista, já que o país exporta mais de US$ 2 bilhões, por ano, aos Estados Unidos – que é o maior consumidor e importador mundial de café, com o Brasil sendo seu maior exportador.





Esse resultado foi celebrado pelas Associações Brasileiras das Indústrias de Café (Abic) e de Café Solúvel (Abics) e pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Porém, às instituições ponderam sobre uma segunda investigação do USTR na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos que está em andamento. A apuração envolve trabalho forçado. Há possibilidade de trazer novas tarifas para o café brasileiro, na ordem de 12,5%.