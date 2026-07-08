Novo tarifaço dos EUA deve impactar 500 produtos exportados pelo ES

Previstas para entrarem em vigor no próximo dia 15 de julho, as novas tarifas impostas aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos devem impactar mais de 500 produtos que saem do Espírito Santo. O levantamento foi realizado pelo Observatório da Findes com base nos dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).





Em junho, o governo de Donald Trump, anunciou a conclusão de uma investigação baseada na Seção 301 da legislação comercial norte-americana, propondo um novo tarifaço de 25% sobre bens importados do Brasil.





A taxação adicional é vista como uma resposta a práticas comerciais consideradas injustas pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR). Atualmente segue em vigor uma tarifa de 10% imposta a quase todos os produtos do mundo que entram nos EUA, inclusive do Brasil.





Nesta semana, estão sendo realizadas audiências públicas sobre o assunto com a participação do setor produtivo em Washington.





Segundo estudo, em 2025, os 500 itens somaram mais de US$ 240 milhões em exportações para o mercado norte-americano, o equivalente a 2,3% do volume da pauta exportadora capixaba e 8,5% das vendas do Estado para os Estados Unidos.





Diante disso, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) manifestou preocupação com os sucessivos anúncios de aumento de tarifas pelo governo dos Estados Unidos.





Para a entidade, as medidas ampliam a insegurança no comércio internacional e reduzem a competitividade dos produtos capixabas no mercado estadunidense. Em 2025, os Estados Unidos foram destino de 27% (US$ 2,8 bilhões) das exportações do Espírito Santo.





“A Findes, em alinhamento com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entende que o aumento das tarifas compromete uma relação comercial construída ao longo de décadas e prejudica empresas dos dois países. Brasil e Estados Unidos têm cadeias produtivas altamente integradas, nas quais diversos produtos brasileiros são insumos essenciais para a indústria norte-americana”, destaca a entidade.