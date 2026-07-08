Vídeo de gerente virando funcionária engasgada de cabeça para baixo viraliza

Um vídeo que mostra o gerente de uma loja virando uma colega de trabalho de cabeça para baixo durante um engasgo chamou a atenção nas redes sociais. A manobra, que não é recomendada por especialistas, aconteceu em uma empresa de Itarana, na Região Serrana do Espírito Santo, e já soma mais de 1,8 milhão de visualizações.





As imagens do salvamento inusitado foram registradas em abril de 2023 pela câmera de videomonitoramento instalada na cozinha da empresa, mas o vídeo foi publicado pelo gerente e compartilhado pela colega nesta terça-feira (7).



