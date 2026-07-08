Mau cheiro e sujeira? Veja como cuidar do estofado do carro

Manter o carro limpo nem sempre é possível, já que com a correria do dia a dia as pessoas acabam não tendo tempo de deixar o veículo em um local apropriado para fazer lavagem. Com isso, a poeira e sujeira vão se acumulando, principalmente nos estofados, onde muitas pessoas sentam, e carregam objetos em cima.
"Manter o veículo sempre higienizado, traz maior conforto, bem estar para os passageiros e também valoriza na hora de vender. Um carro limpo, fala muito bem do seu dono"
PRODUTOS CASEIROS
Alguns cuidados caseiros podem ser adotados para manter a higienização dos estofados. Leanderson recomenda aplicar no estofado o flotador (que é uma mistura que faz reação quando em contato com a sujeira).
“Aplique apenas uma névoa do produto sobre o estofado e escove até soltar a sujeira. O ideal é que se faça em um local em que se possa manter as quatro portas abertas, para melhor ventilação e iluminação, possibilitando assim visualizar todos os detalhes. Para extrair, você vai precisar de uma extratora ou aspirador de água. No caso de usar o aspirador de água, você precisa de um pulverizador com água limpa, para fazer um enxágue completo”, orienta.
Para os bancos de tecido, Leanderson aconselha utilizar produtos específicos, como detergente de baixa espumação, para não dificultar na hora da extração. De acordo com ele, basta preparar a mistura com até 40 ml do produto para 1L de água e aplicá-la no estofado do carro. Outra dica para manter o estofado de tecido do carro limpo, é fazer a impermeabilização, basta recorrer a um profissional.
Já para veículos com banco de couro legítimo ou sintético, Leanderson orienta a utilizar um multiuso ou sabão de coco, no caso do material do estofado ser de cor clara. É importante lembrar, que o banco de couro precisa ser hidratado com produtos próprios após a limpeza, pois os hidratantes corporais, utilizados por algumas pessoas, podem danificar o estofado do veículo a longo prazo.
Veja as dicas de cuidados que Leanderson listou para cada tipo de estofado:
Cadeirinha de bebê
Você sabe que o banco de couro está limpo quando ele está fosco. A limpeza pode ser feita a cada seis meses ou quando o couro estiver brilhando. Utilize produto multiuso, sabão neutro ou sabão de coco, para material de cor clara. A escova deve ser de cerdas macias e sempre fazendo movimentos circulares. Após a limpeza o banco deve ser hidratado. Mas lembre-se que, produtos específicos para higienização de bancos de couro são sempre a melhor opção.
Da mesma forma que o couro, é preciso realizar a limpeza e hidratação, evitando produtos corrosivos.
Você pode limpar com sabão neutro, com álcool ou comprar um detergente de baixa espumação, que é utilizado em lavanderias. Após a limpeza, procure manter o carro bem arejado e nunca secar ao sol.
É fundamental fazer a desinfecção constante, principalmente nas áreas em que a fralda do bebê pode ter vazado. Podem ser usadas fórmulas caseiras como: 1 copo com água, mais 1 copo de vinagre. Utilize um borrifador para aplicar a fórmula e uma escova de cerdas macias. Jamais secar ao sol e se houver manchas de sujeiras, é ideal que você recorra a um profissional, para uma desinfecção mais garantida.