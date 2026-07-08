Mau cheiro e sujeira? Veja como cuidar do estofado do carro

A impermeabilização em bancos de tecido é uma solução para manter o estofado limpo por mais tempo. Crédito: Shutterstock

Manter o carro limpo nem sempre é possível, já que com a correria do dia a dia as pessoas acabam não tendo tempo de deixar o veículo em um local apropriado para fazer lavagem. Com isso, a poeira e sujeira vão se acumulando, principalmente nos estofados, onde muitas pessoas sentam, e carregam objetos em cima.

"Manter o veículo sempre higienizado, traz maior conforto, bem estar para os passageiros e também valoriza na hora de vender. Um carro limpo, fala muito bem do seu dono" Leanderson Cabral da Costa - Proprietário da HiClean Higienização

PRODUTOS CASEIROS

Alguns cuidados caseiros podem ser adotados para manter a higienização dos estofados. Leanderson recomenda aplicar no estofado o flotador (que é uma mistura que faz reação quando em contato com a sujeira).

“Aplique apenas uma névoa do produto sobre o estofado e escove até soltar a sujeira. O ideal é que se faça em um local em que se possa manter as quatro portas abertas, para melhor ventilação e iluminação, possibilitando assim visualizar todos os detalhes. Para extrair, você vai precisar de uma extratora ou aspirador de água. No caso de usar o aspirador de água, você precisa de um pulverizador com água limpa, para fazer um enxágue completo”, orienta.

Para os bancos de tecido, Leanderson aconselha utilizar produtos específicos, como detergente de baixa espumação, para não dificultar na hora da extração. De acordo com ele, basta preparar a mistura com até 40 ml do produto para 1L de água e aplicá-la no estofado do carro. Outra dica para manter o estofado de tecido do carro limpo, é fazer a impermeabilização, basta recorrer a um profissional.

Já para veículos com banco de couro legítimo ou sintético, Leanderson orienta a utilizar um multiuso ou sabão de coco, no caso do material do estofado ser de cor clara. É importante lembrar, que o banco de couro precisa ser hidratado com produtos próprios após a limpeza, pois os hidratantes corporais, utilizados por algumas pessoas, podem danificar o estofado do veículo a longo prazo.

Veja as dicas de cuidados que Leanderson listou para cada tipo de estofado: