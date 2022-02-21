Como saber se a placa do seu carro foi clonada e o que fazer?

Fique atento! A inclusão do indicativo de clonagem, por si só, não isenta o proprietário da obrigação de arcar com as penalidades incidentes sobre seu veículo Crédito: Freepik

Notícias sobre clonagem de placas de veículos já são comuns de serem ouvidas. Esse tipo de crime é recorrente e tem feito cada vez mais vítimas. O proprietário que tem um veículo com a placa de identificação clonada acaba muitas vezes recebendo notificações de multas de trânsito sem ter cometido ou referentes a lugares que não trafegou, podendo até mesmo ser envolvido em crimes que não praticou.

De acordo com o advogado especialista em trânsito e Direito Público, George Alves, a clonagem de placa configura o crime previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro. “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, a pena é de reclusão de três a seis anos e multa”, afirma.

Ao suspeitar que um veículo é clonado ou de que um terceiro clonou a placa do seu carro, a orientação do delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), João Paulo Pinto, é que a vítima vá a qualquer delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

“Após o registro, a recomendação é que a vítima vá ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) fazer abertura de defesa para que o carro seja vistoriado para ser comprovada a originalidade”, orienta o delegado.

Em casos de compra de carro em que a placa é clonada, a vítima deve fazer o mesmo procedimento.

“Cabe ação judicial para que o Judiciário determine a troca da placa por uma nova. É possível também, dependendo do caso, entrar contra o vendedor do veículo se demonstrado má fé e falta de zelo no ato da venda, podendo o autor requerer indenização por danos materiais e morais”, explica o advogado George Alves.

O advogado ainda ressalta que, antes de fazer uma compra, a pessoa sempre deve pesquisar sobre a procedência tanto do veículo como também o histórico/reputação do vendedor.

“No site do Detran, por exemplo, com a placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) é possível fazer essa consulta e verificar se consta restrição, impedimento e demais informações relacionadas ao veículo”, explica George Alves.

MULTAS INDEVIDAS

De acordo com o Detran-ES, o proprietário que receber uma multa que desconhece e/ou nunca tenha estado no local e, por essa razão suspeita de clonagem das placas do veículo, pode solicitar a inclusão do indicativo de clonagem no sistema de registro e, posteriormente, deve recorrer à multa junto ao órgão autuador da infração.

Veja abaixo as orientações do departamento para proceder com o registro em caso de clonagem da placa do veículo: