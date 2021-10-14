Clonagem

Cinco motos com placas iguais são apreendidas em Vitória e Vila Velha

Apreensões foram realizadas pelas Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha, além da Polícia Militar; mais motocicletas com a mesma placa podem estar circulando no Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 10:33

Daniel Pasti

Cinco motos com placas iguais são apreendidas em Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória
Uma motocicleta com placa clonada foi apreendida pela Guarda Municipal de Vitória nesta quinta-feira (14), na Avenida Fernando Ferrari, na altura do bairro Goiabeiras. O fator que chamou atenção dos agentes, porém, é que outras quatro motocicletas com placas idênticas já haviam sido apreendidas na Grande Vitória. Há a suspeita de que outros veículos adulterados estejam circulando pelo Estado com a mesma identificação, de número MQT 6657.
O inspetor Armando, da Guarda Municipal da Capital, participou da apreensão desta quinta-feira e explicou que a abordagem aconteceu após o cerco inteligente da Prefeitura de Vitória identificar a motocicleta com restrição de clonagem entrando na cidade.
"O condutor sabia que era clonada e falou que a moto era do irmão dele. O chassi está cortado, não tem a numeração do chassi. O condutor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória", disse o inspetor.
A guarda municipal apreendeu cinco motocicletas com placas iguais clonadas na Grande Vitória
A motocicleta apreendida nesta quinta (14) tinha a mesma placa de outras quatro motos recolhidas Crédito: Divulgação/GMV
Armando explicou que a Central de Inteligência da Guarda identificou outras quatro motocicletas que já haviam sido apreendidas com a mesma numeração. As apreensões foram realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha e pela Polícia Militar ao longo dos meses de julho de outubro. 
  • No dia 29 de julho, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, pela PM
  • No dia 2 de outubro, na Barra do Jucu, Vila Velha, pela PM
  • No dia 5 de outubro, em Cobilândia, Vila Velha, pela Guarda Municipal
  • No dia 6 de outubro, em Paul, Vila Velha, pela Guarda Municipal
No primeiro caso, em 29 de julho, a motocicleta foi apreendida durante uma operação da Polícia Militar. Os militares constataram que o licenciamento do veículo estava em atraso e o recolheram.
No dia 2 de outubro, conforme boletim de ocorrência registrado junto à PM, um homem disse ter sido vítima de furto e que havia encontrado a motocicleta sendo comercializada em um site de vendas. Ele marcou um encontro com o vendedor, no estacionamento de um supermercado da Barra do Jucu, e acionou a polícia. No local marcado, os militares observaram que a motocicleta teve a numeração do chassi raspada e a placa adulterada para MQT 6657. O vendedor alegou ter comprado a moto de uma terceira pessoa, a qual ele não soube identificar. Ele foi levado à delegacia.
A terceira apreensão, do dia 5 de outubro, como registrado junto à PM, aconteceu durante uma abordagem de fiscalização por guardas municipais, que suspeitaram que uma motocicleta, que trafegava no bairro Cobilândia, estaria com a placa adulterada. O condutor alegou que havia comprado o veículo há cerca de um ano e o utilizava para trabalhar como motoboy. Quando os agentes disseram que a moto deveria ser levada para perícia técnica, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. O veículo também tinha a numeração do chassi adulterada.
A quarta apreensão, que foi feita no dia 6 de outubro em Paul, foi feita após agentes da Guarda identificarem a motocicleta com a placa MQT 6657, que, segundo registro do boletim de ocorrência na polícia, está sendo frequentemente utilizada por criminosos. A numeração do chassi também estava adulterada e o condutor alegou ter comprado o veículo em um site de vendas online. Ele foi encaminhado à delegacia.
Veja Também

Casal que vende iPhones é assaltado durante entrega em Vila Velha

Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em bairros de Vitória

Vídeo: ladrão fica mais de 4 horas em loja durante furto em Cachoeiro

