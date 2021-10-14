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Com filho no carro

Casal que vende iPhones é assaltado durante entrega em Vila Velha

Bandidos renderam as vítimas no bairro Boa Vista e fugiram levando os aparelhos celulares e uma caminhonete, avaliada em mais de R$ 200 mil

Publicado em 

14 out 2021 às 08:57

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 08:57

Vendedor foi assaltado em Vila Velha
Vendedor estava com a esposa e o filho de 11 anos quando foi assaltado em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Um casal e o filho de 11 anos foram rendidos e assaltados por criminosos armados no momento em que faziam uma entrega de celulares para um cliente no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (13).
Os dois assaltantes fugiram levando os aparelhos celulares e a caminhonete da família, avaliada em mais de R$ 200 mil. O veículo tem seguro. Já os celulares roubados, que eram novos, a família tem pouca esperança de conseguir recuperar e estima um prejuízo de quase R$ 25 mil.
O assalto aconteceu por volta das 20h na frente de uma lanchonete do bairro, onde o casal havia combinado de se encontrar com um cliente que comprou dois celulares. Enquanto realizava a entrega, a família foi surpreendida pelos dois assaltantes.
Caminhote da família foi roubada no assalto
Caminhote da família foi roubada no assalto em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
"Meu marido estava fora do carro. E eu estava dentro do carro com o filho dele. O bandido chegou por trás e já falou 'perdeu, perdeu'. Menos de 30 segundos e já levaram o carro com tudo que estava dentro", relatou a mulher de 21 anos, que preferiu não se identificar.
O vendedor também contou como foram momentos de susto e apreensão.
"Foi muito rápido. Ao mesmo tempo em que ele chegou, perguntou onde estava a chave do carro. Falei que não estava com a chave na mão. A chave estava na ignição. Minha esposa estava atenta e viu a movimentação. Naturalmente ela já saiu do carro em desespero. Meu filho dentro do carro saiu também. Quando eu fui ver, já estavam levando meu carro e meus produtos", lamentou.
Além dos aparelhos e do carro, os criminosos levaram também a bolsa do cliente do casal.
O vendedor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O assalto foi mais um transtorno para o casal, que há cerca de duas semanas foi vítima de um golpe, quando um cliente comprou um celular e apresentou um falso comprovante de transferência do pagamento via PIX. O golpista fugiu antes que o entregador pudesse conferir a veracidade do comprovante.

CAMINHONETE ENCONTRADA

Na manhã desta quinta-feira (14), o dono da caminhonete publicou em uma rede social que o veículo roubado foi encontrado e está com a polícia. 
Celulares novos também foram levados no assalto
Celulares novos, que seriam comercializados pelo vendedor, também foram levados no assalto Crédito: Archimedis Patrício
Com informações da TV Gazeta e do G1/ES

Atualização

14/10/2021 - 12:25
Na manhã desta quinta (14), o dono da caminhonete publicou em uma rede social que o veículo roubado foi encontrado.

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