Casal que vende iPhones é assaltado durante entrega em Vila Velha

Vendedor estava com a esposa e o filho de 11 anos quando foi assaltado em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um casal e o filho de 11 anos foram rendidos e assaltados por criminosos armados no momento em que faziam uma entrega de celulares para um cliente no bairro Boa Vista, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (13).

Os dois assaltantes fugiram levando os aparelhos celulares e a caminhonete da família, avaliada em mais de R$ 200 mil. O veículo tem seguro. Já os celulares roubados, que eram novos, a família tem pouca esperança de conseguir recuperar e estima um prejuízo de quase R$ 25 mil.

O assalto aconteceu por volta das 20h na frente de uma lanchonete do bairro, onde o casal havia combinado de se encontrar com um cliente que comprou dois celulares. Enquanto realizava a entrega, a família foi surpreendida pelos dois assaltantes.

Caminhote da família foi roubada no assalto em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

"Meu marido estava fora do carro. E eu estava dentro do carro com o filho dele. O bandido chegou por trás e já falou 'perdeu, perdeu'. Menos de 30 segundos e já levaram o carro com tudo que estava dentro", relatou a mulher de 21 anos, que preferiu não se identificar.

O vendedor também contou como foram momentos de susto e apreensão.

"Foi muito rápido. Ao mesmo tempo em que ele chegou, perguntou onde estava a chave do carro. Falei que não estava com a chave na mão. A chave estava na ignição. Minha esposa estava atenta e viu a movimentação. Naturalmente ela já saiu do carro em desespero. Meu filho dentro do carro saiu também. Quando eu fui ver, já estavam levando meu carro e meus produtos", lamentou.

Além dos aparelhos e do carro, os criminosos levaram também a bolsa do cliente do casal.

O vendedor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O assalto foi mais um transtorno para o casal, que há cerca de duas semanas foi vítima de um golpe, quando um cliente comprou um celular e apresentou um falso comprovante de transferência do pagamento via PIX. O golpista fugiu antes que o entregador pudesse conferir a veracidade do comprovante.

CAMINHONETE ENCONTRADA

Na manhã desta quinta-feira (14), o dono da caminhonete publicou em uma rede social que o veículo roubado foi encontrado e está com a polícia.

Celulares novos, que seriam comercializados pelo vendedor, também foram levados no assalto Crédito: Archimedis Patrício

Com informações da TV Gazeta e do G1/ES