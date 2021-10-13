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Violência

PM da reserva fica ferido após reagir a assalto na porta de casa em Vitória

O sargento aposentado de 68 anos estava limpando a varanda e deixou o portão entreaberto. Foi quando um assaltante entrou apontando a arma para ele

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:35

Publicado em 

13 out 2021 às 12:35
PM aposentado reagiu a assalto em Vitória e ficou ferido
PM aposentado reagiu a assalto em Vitória e ficou ferido Crédito: Oliveira Alves
Um sargento aposentado da Polícia Militar ficou ferido após reagir a um assalto na tarde desta terça-feira (13), no bairro Joana D'arc, em Vitória. O homem de 68 anos estava limpando a varanda e deixou o portão entreaberto. Foi quando um assaltante entrou apontando a arma para ele.
O sargento lutou com o bandido, foi arrastado até a calçada e a arma do criminoso disparou. O aposentado levou quatro pontos na mão e machucou as costas quando foi arrastado.
O sargento não sabia, mas o assaltante não estava sozinho. Pelo menos outros dois criminosos ficaram na rua dando cobertura. Os três fugiram de carro.
A fuga foi registrada por câmeras da região e as imagens foram passadas para a Polícia Civil, que investiga o caso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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