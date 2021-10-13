PM da reserva fica ferido após reagir a assalto na porta de casa em Vitória

PM aposentado reagiu a assalto em Vitória e ficou ferido Crédito: Oliveira Alves

Um sargento aposentado da Polícia Militar ficou ferido após reagir a um assalto na tarde desta terça-feira (13), no bairro Joana D'arc, em Vitória . O homem de 68 anos estava limpando a varanda e deixou o portão entreaberto. Foi quando um assaltante entrou apontando a arma para ele.

O sargento lutou com o bandido, foi arrastado até a calçada e a arma do criminoso disparou. O aposentado levou quatro pontos na mão e machucou as costas quando foi arrastado.

O sargento não sabia, mas o assaltante não estava sozinho. Pelo menos outros dois criminosos ficaram na rua dando cobertura. Os três fugiram de carro.

A fuga foi registrada por câmeras da região e as imagens foram passadas para a Polícia Civil, que investiga o caso.