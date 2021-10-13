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Menino de 6 anos

Com filho no carro, homem é morto a tiros em rua de Cachoeiro

Uma mulher se apresentou à polícia e disse que a vítima era o companheiro dela. Afirmou ainda que ele teria fugido da prisão em maio deste ano

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:51

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 out 2021 às 11:51
Uma mulher que se apresentou à polícia disse que a vítima era seu companheiro e que ele teria fugido da prisão em maio deste ano
Homem é morto a tiros em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um homem foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (12), no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Wasley de Souza Costa tinha saído de casa de carro com o filho, de 6 anos. Após o homicídio, a criança foi localizada dentro do veículo.
Segundo informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontrou diversas pessoas ao redor do corpo e uma mulher se apresentou, dizendo ser companheira do homem e que ele tinha passagens por tráfico de drogas e tinha fugido do sistema prisional em maio deste ano.
A mulher contou ainda que ele havia saído de casa com o filho do casal, de 6 anos, em um veículo e não sabia informar autoria e motivação do fato. A criança não ficou ferida e foi retirada do local pela família.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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