Com filho no carro, homem é morto a tiros em rua de Cachoeiro

Um homem foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (12), no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Wasley de Souza Costa tinha saído de casa de carro com o filho, de 6 anos. Após o homicídio, a criança foi localizada dentro do veículo.
Segundo informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontrou diversas pessoas ao redor do corpo e uma mulher se apresentou, dizendo ser companheira do homem e que ele tinha passagens por tráfico de drogas e tinha fugido do sistema prisional em maio deste ano.
A mulher contou ainda que ele havia saído de casa com o filho do casal, de 6 anos, em um veículo e não sabia informar autoria e motivação do fato. A criança não ficou ferida e foi retirada do local pela família.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.