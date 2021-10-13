Corpo de homem é encontrado perto de valão em Cariacica

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto próximo a um valão no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica. De acordo com informações registradas na Polícia Civil, o corpo foi localizado nesta terça-feira (12), após moradores acionarem os policiais militares.
Eles disseram que ouviram um barulho semelhante ao de tiros sendo disparados por volta das 15h. O local onde a vítima estava fica às margens da Rodovia do Contorno.
O homem estava com uma bolsa feminina quando foi baleado. O caso é investigado pela Polícia Civil, que não deu detalhes sobre a motivação do crime.
Com informações do G1/ES