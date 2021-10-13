Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia do Contorno

Corpo de homem é encontrado perto de valão em Cariacica

De acordo com as informações registradas na Polícia Civil, o corpo foi localizado nesta terça-feira (12), após moradores acionarem os policiais militares

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:28

Publicado em 

13 out 2021 às 08:28
Corpo de um homem foi encontrado às margens da Rodovia do Contorno
Local onde o corpo do homem foi localizado fica às margens da Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto próximo a um valão no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica. De acordo com informações registradas na Polícia Civil, o corpo foi localizado nesta terça-feira (12), após moradores acionarem os policiais militares.
Eles disseram que ouviram um barulho semelhante ao de tiros sendo disparados por volta das 15h. O local onde a vítima estava fica às margens da Rodovia do Contorno.
O homem estava com uma bolsa feminina quando foi baleado. O caso é investigado pela Polícia Civil, que não deu detalhes sobre a motivação do crime.
Com informações do G1/ES

Veja Também

Jovem é morto a tiros na frente da companheira e do filho em Cariacica

Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24h; veja o ranking

Taxista é ferido com canivete durante assalto em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Bairro Nova Rosa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados