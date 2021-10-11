Tentativa de latrocínio

Taxista é ferido com canivete durante assalto em Guaçuí

A vítima, um taxista de 63 anos, teve o carro levado em uma corrida no interior de Guaçuí, no Caparaó. O suspeito, de 25 anos, acabou preso

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:29

Beatriz Caliman

Taxista é agredido com canivete em assalto no Caparaó Crédito: Divulgação/ PMES
Um taxista de 63 anos foi ferido com um canivete durante uma corrida na manhã desta segunda-feira (11), em Guaçuí, na Região do Caparaó. A vítima teve o carro levado pelo assaltante, que se passou por cliente e anunciou o assalto. O veículo foi localizado e o suspeito, de 25 anos, preso após cerco policial.
De acordo com a Polícia Militar, o taxista foi solicitado para uma corrida e, na localidade da Granja Santa Catarina, zona rural de Guaçuí, teve seu veículo tomado em assalto. Ele foi agredido pelo suspeito com um canivete e o veículo foi levado pelo bandido.
A vítima foi socorrida por outro motorista que passava pela estrada e levada para o pronto-socorro da cidade. A unidade não informou o estado de saúde do taxista.
O carro do taxista, segundo a polícia, foi abandonado pelo suspeito a cerca de 100 metros do local do roubo. O suspeito fugiu por um cafezal e foi localizado depois de cerco realizado pelos militares.
Com o homem, a polícia localizou uma faca e a chave do veículo. Dentro do automóvel, um canivete, utilizado para cometer o crime, foi apreendido. O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Já o veículo, passou pela perícia e ficou à disposição da Polícia Civil, que investigará a motivação do crime. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

