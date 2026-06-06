Queimaduras no trabalho: um trauma que pode ser evitado

O problema é que muitas vezes o risco se torna invisível na rotina. A pressa, a autoconfiança excessiva, a ausência de treinamentos adequados e até a negligência no uso de equipamentos de proteção aumentam significativamente as chances de acidentes graves.



Como médico e profissional que acompanhou durante anos pacientes vítimas de queimaduras, posso afirmar que poucas situações são tão desafiadoras quanto o tratamento de grandes queimados. Em muitos casos, o paciente enfrenta internações prolongadas, múltiplas cirurgias, enxertos, dores intensas e um longo processo de recuperação física e emocional.



É importante compreender que segurança não pode ser encarada apenas como protocolo burocrático. Ela precisa fazer parte da cultura das empresas e da consciência individual de cada trabalhador. Equipamentos de proteção individual, manutenção preventiva, treinamentos frequentes e ambientes seguros salvam vidas.



A informação também é uma ferramenta poderosa de prevenção. Saber identificar riscos e agir corretamente diante de acidentes pode reduzir danos e evitar complicações.



Outro desafio importante é combater práticas inadequadas ainda muito comuns após queimaduras, como o uso de substâncias caseiras sobre a pele lesionada. O correto é resfriar a área com água corrente e procurar atendimento médico especializado.



A queimadura é um trauma silencioso que transforma rotinas, famílias e histórias. E justamente por isso, prevenir continua sendo a atitude mais inteligente, humana e eficaz.