Mulher sofre queimaduras graves ao acender churrasqueira em restaurante de Guarapari

Uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida após sofrer queimaduras enquanto acendia uma churrasqueira em um restaurante em Guarapari, na tarde de domingo (2). Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ela teve queimaduras nas vias aéreas, no pescoço, abdome e braços, totalizando 38% da superfície corporal atingida. O nome da vítima não foi informado