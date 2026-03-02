Mulher sofre queimaduras graves ao acender churrasqueira em restaurante de Guarapari
Uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida após sofrer queimaduras enquanto acendia uma churrasqueira em um restaurante em Guarapari, na tarde de domingo (2). Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ela teve queimaduras nas vias aéreas, no pescoço, abdome e braços, totalizando 38% da superfície corporal atingida. O nome da vítima não foi informado
Devido ao estado geral, considerado grave, foi necessária a entubação da vítima ainda no atendimento inicial. Ela foi transportada de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade referência no tratamento de queimados no Espírito Santo. Não há novas informações sobre o estado de saúde dela.