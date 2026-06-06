Polícia abre investigação após encontrar ossadas de bois em Aracruz

Um homem suspeito de matar a madrasta a tiros foi preso na noite de sexta-feira (5) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemnirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que Paulo César de Almeida Júnior foi encontrado em frente a um bar e tentou fugir. Ele já tinha mandado de prisão contra si pelo crime e estava acompanhado de um homem que também era procurado por tráfico de drogas. Os dois foram detidos no local e levados para a delegacia.





Paulo César estaria envolvido no assassinato de Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido no dia 15 de maio no mesmo bairro. Ela foin socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, a família da vítima contiu para a TV Gazeta Sul que o suspeito teria cometido o crime a mando da própria mãe. Assim que Flaviana foi atingida, o companheiro dela ainda teria ligado para o filho da mulher e pedido perdão pelo ato de Paulo.





De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o suspeito já tinha passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e homicídio.





A Polícia Civil informou que Paulo César, de 26 anos, teve um mandado de prisão por feminicídio cumprido contra ele. O outro suspeito, de 31 anos, foi preso em cumprimento a um mandado por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.