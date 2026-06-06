Polícia abre investigação após encontrar ossadas de bois em Aracruz

A Polícia Civil investiga um caso de descarte de gado morto em uma plantação de eucalipto às margens da ES 010, em Vila do Riacho, em Aracruz, cidade da Região Norte do Espírito Santo. A denúncia foi verificada pelos delegados Leandro Piquet e Leandro Sperandio, que encontraram mais de trinta ossadas de boi no local na sexta-feira (5). No vídeo divulgado (veja acima), Sperandio mostra indícios de que um veículo teria ido ao local para deixar os restos.
"Havia uma pilha de ossos já totalmente decompostos em um ponto, outra pilha em outro local e, mais à frente, três bois em estágio avançado de decomposição. Também encontramos animais que teriam sido descartados há cerca de uma semana. Agora buscamos entender o que era aquilo, porque ninguém descarta cerca de 30 cabeças de gado em um único lugar sem que haja uma explicação para isso", explicou Piquet.
Por fim, Piquet ressaltou que o caso pode configurar crime ambiental devido ao risco de contaminação dos lençóis freáticos, comprometendo a qualidade da água utilizada pela população local. As investigações devem apurar as possibilidades de o local se tratar de um abatedouro clandestino, de furto de carne de gado ou se a área era um ponto de abandono de animais doentes.