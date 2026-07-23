Como o Brasil voltou a ser referência em vacinação

Segundo a publicação, a recuperação foi resultado de cinco estratégias estruturantes. A primeira estratégia foi o fortalecimento da governança e do financiamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI).





O governo federal retomou os incentivos financeiros específicos para vacinação, destinando R$ 351 milhões para estados e municípios ampliarem campanhas, organizarem ações locais e aumentarem o acesso da população às vacinas.





A segunda estratégia foi a implantação do monitoramento das estratégias de vacinação. Mais de 1,55 milhão de domicílios foram visitados para identificar crianças não vacinadas, reconhecer barreiras de acesso e corrigir problemas em tempo real. Como resultado, foi observada cobertura de 91,6% para duas doses da vacina contra o sarampo nas áreas monitoradas.





A terceira estratégia consistiu na expansão da vacinação nas escolas. Entre 2023 e 2024, foram investidos R$ 150 milhões, permitindo que 3.710 municípios implementassem ou fortalecessem essa estratégia, aproximando a vacinação de crianças e adolescentes.





A quarta estratégia, considerada um dos maiores avanços do período, foi a transformação digital do SUS. A integração da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) com o Cadastro Nacional de Usuários do SUS, utilizando o CPF como identificador único, passou a permitir o registro nominal de cada dose aplicada, o acompanhamento individual do histórico vacinal e o monitoramento em tempo real das coberturas.





Essa inovação fortaleceu a vigilância epidemiológica, aumentou a transparência e qualificou a gestão do Programa Nacional de Imunizações.





A quinta estratégia foi o enfrentamento da desinformação por meio do programa Saúde com Ciência, que ampliou a comunicação baseada em evidências, fortaleceu a confiança da população nas vacinas e colocou o combate às fake news como parte da política nacional de imunização.