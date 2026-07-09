Nova onda de calor na Europa nos ensina uma lição

A Europa é um exemplo dessa mudança de estratégia. Em 2003, uma onda de calor sem precedentes causou cerca de 70 mil mortes e mostrou que os sistemas de saúde não estavam preparados para enfrentar temperaturas tão elevadas.





Desde então, vários países criaram planos permanentes de adaptação, com sistemas de alerta, centros de resfriamento, campanhas de orientação e protocolos para proteger idosos, trabalhadores expostos ao calor e outros grupos mais vulneráveis.





Esses planos voltaram a ser colocados em prática durante a onda de calor de 2025, quando vários países registraram temperaturas acima de 40 °C. Mesmo assim, desde 21 de junho, o calor extremo já provocou cerca de 1,2 mil mortes na Europa.





A principal lição é que, mesmo que o mundo consiga reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, os impactos do aquecimento global continuarão sendo sentidos por muitos anos.





Isso acontece porque o clima responde lentamente às mudanças. Por isso, reduzir as emissões continua sendo essencial, mas adaptar-se aos novos riscos tornou-se uma necessidade urgente.





No Brasil, essa preocupação também já se reflete nas políticas públicas de saúde. Em 2024, o Ministério da Saúde lançou o primeiro Guia de Mudanças Climáticas para Profissionais da Saúde, com orientações para preparar o Sistema Único de Saúde (SUS) para os desafios impostos pelos eventos climáticos extremos (https://guiadoclima.saude.gov.br/ ).





A realização da COP30 no Brasil também ampliou o debate sobre a necessidade de fortalecer a capacidade do país de enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Essa preocupação é sustentada por evidências. Dados do Lancet Countdown Brasil mostram que os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde já podem ser medidos.





Entre 2012 e 2021, o país registrou, em média, 3,6 mil mortes por ano relacionadas ao calor, número 4,4 vezes maior que o observado na década de 1990. Entre 2020 e 2024, os brasileiros foram expostos, em média, a 27 dias adicionais de ondas de calor, sendo 84% desse aumento atribuído às mudanças climáticas provocadas pela ação humana.





Além disso, somente em 2022, cerca de 30,2 mil mortes estiveram associadas à poluição do ar decorrente de atividades humanas, das quais aproximadamente 24 mil foram relacionadas à queima de combustíveis fósseis (https://lancetcountdown.org/).