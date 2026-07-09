Nova onda de calor na Europa nos ensina uma lição

Durante muito tempo, o debate sobre as mudanças climáticas esteve focado na mitigação, ou seja, em reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio da substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis e do combate ao desmatamento.
Essas ações continuam sendo fundamentais para desacelerar o aquecimento global. No entanto, como os efeitos das mudanças climáticas já fazem parte da nossa realidade, outra estratégia passou a ser igualmente importante: a adaptação.
Enquanto a mitigação busca combater a causa do problema, a adaptação procura diminuir seus impactos sobre a população. Isso significa preparar cidades, hospitais, sistemas de saúde e serviços públicos para enfrentar ondas de calor, secas, enchentes e outros eventos extremos. Em outras palavras, a mitigação tenta evitar que o aquecimento global se agrave; a adaptação busca proteger as pessoas dos efeitos que já não podem mais ser evitados.
A Europa é um exemplo dessa mudança de estratégia. Em 2003, uma onda de calor sem precedentes causou cerca de 70 mil mortes e mostrou que os sistemas de saúde não estavam preparados para enfrentar temperaturas tão elevadas.
Desde então, vários países criaram planos permanentes de adaptação, com sistemas de alerta, centros de resfriamento, campanhas de orientação e protocolos para proteger idosos, trabalhadores expostos ao calor e outros grupos mais vulneráveis.
Esses planos voltaram a ser colocados em prática durante a onda de calor de 2025, quando vários países registraram temperaturas acima de 40 °C. Mesmo assim, desde 21 de junho, o calor extremo já provocou cerca de 1,2 mil mortes na Europa.
A principal lição é que, mesmo que o mundo consiga reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, os impactos do aquecimento global continuarão sendo sentidos por muitos anos.
Isso acontece porque o clima responde lentamente às mudanças. Por isso, reduzir as emissões continua sendo essencial, mas adaptar-se aos novos riscos tornou-se uma necessidade urgente.
No Brasil, essa preocupação também já se reflete nas políticas públicas de saúde. Em 2024, o Ministério da Saúde lançou o primeiro Guia de Mudanças Climáticas para Profissionais da Saúde, com orientações para preparar o Sistema Único de Saúde (SUS) para os desafios impostos pelos eventos climáticos extremos (https://guiadoclima.saude.gov.br/ ).
A realização da COP30 no Brasil também ampliou o debate sobre a necessidade de fortalecer a capacidade do país de enfrentar os impactos das mudanças climáticas.
Essa preocupação é sustentada por evidências. Dados do Lancet Countdown Brasil mostram que os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde já podem ser medidos.
Entre 2012 e 2021, o país registrou, em média, 3,6 mil mortes por ano relacionadas ao calor, número 4,4 vezes maior que o observado na década de 1990. Entre 2020 e 2024, os brasileiros foram expostos, em média, a 27 dias adicionais de ondas de calor, sendo 84% desse aumento atribuído às mudanças climáticas provocadas pela ação humana.
Além disso, somente em 2022, cerca de 30,2 mil mortes estiveram associadas à poluição do ar decorrente de atividades humanas, das quais aproximadamente 24 mil foram relacionadas à queima de combustíveis fósseis (https://lancetcountdown.org/).
Esses números mostram que adaptar-se às mudanças climáticas vai muito além de construir obras de proteção. É preciso fortalecer o sistema de saúde, ampliar as áreas verdes nas cidades, melhorar os sistemas de alerta, proteger trabalhadores durante períodos de calor extremo e desenvolver políticas públicas capazes de reduzir os riscos antes que eles se transformem em tragédias.
Esse desafio pode se tornar ainda maior com a possibilidade de formação de um super El Niño em 2026. Modelos climáticos indicam que o fenômeno poderá estar entre os mais intensos já registrados, com impactos no Brasil maior intensidade entre a primavera de 2026 e o verão de 2027.
Somado ao aquecimento global, um evento dessa magnitude pode aumentar a ocorrência de ondas de calor, secas prolongadas, incêndios florestais e chuvas intensas. O El Niño de 2023–2024 já provocou secas históricas na Amazônia, enchentes recordes na Região Sul, perdas agrícolas, a pior epidemia de dengue e recordes de temperatura.
Um fenômeno ainda mais forte reforça a necessidade de investir em medidas de adaptação antes que esses impactos se agravem.
Com esse objetivo, o Ministério da Saúde anunciou um investimento de quase R$ 10 bilhões até 2035 para fortalecer a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) aos impactos do El Niño e de outros eventos climáticos extremos.
O plano inclui a ampliação do monitoramento de riscos, a criação de centros especializados, o reforço do atendimento em emergências e a proteção das populações mais vulneráveis, buscando reduzir os efeitos das ondas de calor, enchentes, secas e outros desastres climáticos.
A crise climática deixou de ser uma preocupação para o futuro. Ela já faz parte do nosso dia a dia e afeta a saúde, a economia e a qualidade de vida da população. Por isso, o grande desafio deste século não é escolher entre reduzir as emissões ou adaptar-se às mudanças climáticas. É fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com a rapidez que a ciência vem recomendando há décadas.