Ethel Maciel
É enfermeira. Doutora em Epidemiologia (UERJ). Pós-doutora em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Professora Titular da Ufes. Aborda nesta coluna a relação entre saúde, ciência e contemporaneidade

COP30 deixa como legado a convicção de que não há tempo a perder

As decisões de Belém apontam para um novo capítulo do regime climático internacional. O fortalecimento do multilateralismo, a valorização da justiça climática e a aposta na cooperação são sinais de que o mundo ainda pode reagir

Publicado em 27/11/2025 às 03h30


