Paulo Bonates
Paulo Bonates
É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio. Escreve às terças

Sophia Loren do quintal amazonense e a COP30 que não dá fruto

A “Conferência das Contrapartidas”, em Belém, no Pará, propunha aos poderosos crônicos reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e a transição para longe dos combustíveis fósseis. Conta outra

Publicado em 25/11/2025 às 03h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.