O impacto das bets sobre as famílias e o SUS

Um dos principais mecanismos pelos quais as apostas afetam a saúde é o endividamento. Perdas financeiras frequentes podem comprometer o orçamento familiar, gerar inadimplência e provocar estresse crônico.





Esse processo cria um ciclo em que as dificuldades econômicas aumentam a ansiedade e a depressão, enquanto o sofrimento emocional pode levar o indivíduo a apostar ainda mais na tentativa de recuperar perdas anteriores.





Dados do Banco Central mostram que apostadores apresentam maior risco de problemas de crédito em comparação com não apostadores, reforçando a relação entre apostas e vulnerabilidade financeira.





Há ainda uma evidente incongruência no debate brasileiro sobre jogos de azar. Durante décadas, o país manteve a proibição de cassinos físicos sob o argumento de proteger a população dos danos associados ao jogo. No entanto, com a expansão das apostas online, muitas das experiências típicas de um cassino passaram a estar disponíveis diretamente no celular, acessíveis a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.





Na prática, embora o cassino tradicional continue ausente da paisagem urbana brasileira, uma versão digital dele passou a ocupar a palma da mão de milhões de cidadãos. Essa transformação aumenta significativamente a disponibilidade e a conveniência do jogo, fatores que a ciência reconhece como importantes determinantes do aumento do consumo e dos danos associados.





Os impactos também ultrapassam o indivíduo. Famílias de pessoas com problemas relacionados ao jogo frequentemente enfrentam conflitos conjugais, insegurança financeira, desgaste emocional e redução da qualidade de vida.





Em contextos de menor renda, a situação torna-se ainda mais preocupante, pois recursos destinados a necessidades essenciais, como alimentação, transporte e educação, podem ser direcionados às apostas. Dessa forma, os prejuízos atingem não apenas os apostadores, mas também seus familiares.





O rápido crescimento do mercado brasileiro de apostas amplia essa preocupação. Milhões de brasileiros participam regularmente de apostas online, movimentando bilhões de reais todos os meses. E infelizmente, à medida que aumenta a exposição da população a esse tipo de atividade, tende a crescer também o número de pessoas que desenvolvem comportamentos de risco ou transtornos relacionados ao jogo.





Um fator que adiciona mais preocupação a esse enredo são os jogos da Copa do Mundo de futebol. Enquanto a bola rola na Copa, as bets invadem cada intervalo, cada tela e cada minuto do jogo. O que parece entretenimento pode se transformar em vício, endividamento e destruição de famílias. Apostar nunca deveria ser mais importante do que torcer.





Portanto, o consenso científico atual não está centrado na existência ou não de danos, mas na melhor forma de preveni-los e reduzi-los. As evidências indicam que políticas de regulação, educação financeira, restrições à publicidade direcionada a grupos vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes, mecanismos de proteção ao consumidor e ampliação do acesso ao tratamento para pessoas com transtornos relacionados ao jogo podem desempenhar papel importante na mitigação dos impactos negativos das apostas online.





Além dos prejuízos individuais e familiares, é preciso reconhecer que os custos decorrentes do aumento de casos de ansiedade, depressão, endividamento e transtornos relacionados ao jogo tendem a repercutir sobre toda a sociedade, gerando demanda por atendimento psicológico, psiquiátrico e assistência social.