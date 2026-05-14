Quando uma viagem de férias se transforma em emergência epidemiológica

O caso chama atenção por um aspecto raro: a possibilidade de transmissão entre humanos, provavelmente associada à variante Andes do hantavírus. A OMS monitora a situação e reforça que esse tipo de transmissão é incomum, mas potencialmente perigoso.





Segundo o diretor-geral da OMS, Tenerife foi escolhida por possuir capacidade médica, infraestrutura e condições humanitárias adequadas para acolher os passageiros em segurança. Ele também destacou que a situação não representa uma repetição da crise da Covid-19 e que, até o momento, não há passageiros sintomáticos a bordo.





A decisão foi tomada com base no Regulamento Sanitário Internacional, instrumento que define os direitos e deveres dos países e da OMS diante de emergências de saúde pública. As regras estabelecem que, nesses casos, deve ser escolhido o porto mais próximo com estrutura suficiente para garantir segurança e dignidade aos passageiros.





Os casos relacionados ao cruzeiro reacendem um alerta importante: doenças infecciosas não reconhecem fronteiras e exigem vigilância constante, principalmente em ambientes de grande circulação de pessoas.





O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. A infecção ocorre, na maioria das vezes, pela inalação dessas partículas em ambientes fechados ou pouco ventilados.





Os sintomas iniciais incluem febre, dores musculares, cefaleia e mal-estar, podendo evoluir rapidamente para insuficiência respiratória grave, característica da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH).





Nos casos relacionados ao navio, equipes de saúde passaram a investigar possíveis locais de exposição durante a viagem, analisando rotas, paradas e atividades realizadas pelos passageiros. A investigação epidemiológica é fundamental para compreender a dinâmica do surto e evitar novos episódios.