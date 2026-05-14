Para nós, todo dia é 14 de maio…

Usando o próprio 13 de maio de 1888 como referência, podemos traçar análises e discussões com referências anteriores e posteriores à data, cronologicamente falando.





Começando pelas anteriores, quando se comemora a data e se exalta a figura da Princesa Isabel como grande redentora da população negra brasileira, automaticamente se deturpa os reais motivos que a levaram a tal ato: intensa pressão advinda da política internacional, por parte da sociedade e por abolicionistas.





Oculta-se, ainda, anos de luta que foram travados por intelectuais - alguns deles negros, inclusive! -, quilombolas, sociedades abolicionistas e outros segmentos que por anos foram enfraquecendo a estrutura escravista vigente.





Em números, o Brasil tinha aproximadamente 6 milhões de negros e pardos em 1888. Deles, “apenas” 700 mil eram escravizados, mostrando que a maioria esmagadora da população negra brasileira já estava em liberdade, fruto, como dito, da luta de muita gente envolvida na causa abolicionista e não pela benevolência emergente da Isabel.





Libertos, mas não inseridos. Importante destacar também as ações que visavam impedir a inserção dos negros na sociedade. A começar pela primeira lei de educação do Brasil, de 1837, que era bem clara ao dizer que: “São proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro: pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo: os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos”. Tal lei resultou em uma grande leva de negros analfabetos.





Em 1850, foi promulgada a Lei de Terras, que instituiu altos custos para a compra e regularização de terras em todo o território brasileiro, ato que favoreceu as elites e dificultou o acesso de pequenos agricultores, atingindo diretamente os ex-escravizados.





Por falar em terras e questões agrícolas, prevendo a abolição e movida pela escassez de mão de obra gerada pela proibição do tráfico de escravizados (1850), a elite política fomentou a vinda de imigrantes visando ao embranquecimento da sociedade brasileira e, consequentemente, a plena exclusão de sua parcela negra.





Tudo isso antes da abolição. Ou seja, em 13 de maio de 1888, cerca de 700 mil negros juntaram-se a outros 6 milhões e, sem indenização, sem projeto de inserção e privados dos amparos mais básicos ao ser humano foram lançados à própria sorte.