Viver as ruas de nossa cidade é fazer a verdadeira história de um povo

As ruas podem ser interpretadas por dois vieses. O mais óbvio é a rua como um elemento físico, como local de passagem e compositor da malha urbana. O outro é a rua como um elemento simbólico e místico, que engloba diversas práticas, personagens e saberes que floresceram em becos, vielas e esquinas durante séculos de formação social.





Em ambos é possível usá-la como um objeto de entendimento da formação da nossa sociedade e, principalmente, do processo de exclusão social presente nessa formação.





A começar, muitos espaços urbanos que conhecemos hoje foram construídos sobre ações arbitrárias ou de gentrificação. A conhecidíssima Vila Rubim, por exemplo, teve parte de sua estrutura edificada sobre a antiga Cidade de Palha, um conglomerado de casas populares, cobertas de palha e berço de riquíssimas culturas.





A Cidade de Palha, por ser uma das referências de epicentro popular, teve sua morte física e simbólica decretada pelos ares de remodelação urbana e hoje está apenas em algumas páginas de poucos livros de história. Recentemente falei aqui das transformações ocorridas na Prainha de Vitória e na Curva da Jurema. Também são ótimos exemplos.





Saindo do físico e entrando no simbólico, a nomenclatura das principais ruas e avenidas das cidades é outro excelente signo para identificar tal método de estruturação e exclusão social das cidades.





Uma breve olhada sobre os nomes de ruas e avenidas é o suficiente para se certificar que a maioria deles segue a lógica de que, majoritariamente, a história foi construída apenas por membros da aristocracia, criando indiretamente a percepção de que ela, a cidade, os pertence.





Em Vitória, esse processo é ainda mais intrigante quando identificamos que muitos desses nomes são oriundos de um movimento de repaginação urbana que exaltava uma suposta modernização enquanto ocultava símbolos populares. Exemplo: a Rua da Várzea foi assim batizada pelo povo por causa das suas características físicas. O local era, de fato, uma várzea, ou seja, um terreno plano que margeia rios e córregos. Assim ela ficou carinhosamente conhecida na cidade e assim foi nomeada até 1872 quando, movida pela onda modernizadora, a cúpula política a renomeou como Rua Sete de Setembro, em homenagem à independência do Brasil.