É historiador e mestre em Estudos Urbanos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Pesquisa a cultura capixaba e manifestações populares brasileiras. É comentarista da CBN Vitória, no quadro Histórias do Cotidiano
A história se repete na Curva da Jurema
Mudanças de nomes, políticas de urbanização segregadora, retirada da praia do povo…
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00