Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Entre as principais vacinas estão: a pneumocócica conjugada (VPC10 no SUS), que protege contra pneumonia, meningite e otite causadas pelo pneumococo; a vacina contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib), incluída nas vacinas combinadas do calendário infantil; a DTP (difteria, tétano e coqueluche), essencial para prevenir a coqueluche, uma infecção respiratória grave em bebês; a vacina contra Influenza, oferecida anualmente no SUS para crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); e a vacina contra a COVID-19, incluída no calendário infantil conforme atualizações.

Para essa faixa etária, o SUS oferece um esquema completo, cobrindo as principais doenças com foco populacional.





Já na rede privada, há opções como as vacinas pneumocócicas VPC13 ou VPC15, que abrangem mais sorotipos, além da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que no SUS está disponível apenas para gestantes.





Na faixa de adolescentes e adultos (10 a 59 anos), a vacinação é frequentemente negligenciada, mas permanece essencial, especialmente para a prevenção de surtos e a proteção indireta de grupos vulneráveis sobretudo entre aqueles que convivem com idosos e crianças menores de 5 anos.





As principais vacinas incluem: Influenza, aplicada anualmente a grupos prioritários; a vacina contra Covid-19, com reforços periódicos conforme a presença de comorbidades; a dT ou dTpa (reforço contra tétano e coqueluche); e a pneumocócica, indicada para grupos de risco.





No SUS, o acesso é direcionado principalmente a grupos prioritários, como gestantes, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades. Já na rede privada, qualquer adulto pode se vacinar, independentemente desses critérios.



