Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Esses princípios, contudo, não se materializam apenas em acordos internacionais ou diretrizes institucionais. Eles ganham concretude no cotidiano dos sistemas de saúde e, sobretudo, na atuação de seus profissionais. Nesse contexto, a enfermagem ocupa uma posição estratégica, atuando na linha de frente do cuidado, na organização dos serviços e na mediação entre conhecimento técnico e realidade social.





É nesse ponto que se estabelece uma conexão direta com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Fundada em 1926, a entidade (https://abennacional.org.br/nossa-historia/) desempenha um papel histórico na consolidação da enfermagem como campo científico, político e social no Brasil. Sua atuação dialoga diretamente com os princípios do Dia Mundial da Saúde, ao promover o intercâmbio de saberes, fortalecer práticas baseadas em evidências e contribuir para a qualificação do cuidado em diferentes níveis de atenção.





Esse compromisso se expressa desde o acompanhamento de comunidades vulneráveis até a atuação em vigilância epidemiológica, evidenciando a capacidade da enfermagem de identificar e mitigar riscos que emergem da interação entre fatores sociais, ambientais e sanitários. Ao mesmo tempo, a defesa da ciência se consolida como eixo estruturante da ABEn, materializada na produção e disseminação de conhecimento por meio de congressos, publicações e diretrizes técnicas.





Nesse contexto, ganha especial relevância o momento vivido no Espírito Santo, com a reativação da ABEn – Seção ES, ocorrida em 15 de abril. Trata-se de um movimento que reafirma, no território capixaba, o compromisso com a ciência, com a qualificação profissional e com a organização coletiva da enfermagem. A retomada da seção fortalece o acesso à informação qualificada, estimula a construção de diretrizes contextualizadas e abre espaço para debates e painéis científicos voltados às demandas locais.





A convergência entre o Dia Mundial da Saúde e a reativação da ABEn evidencia que os grandes princípios da saúde global se concretizam no nível local. É na prática cotidiana do cuidado, nos territórios e nas comunidades, que o multilateralismo, a abordagem integrada da saúde e a ciência deixam de ser conceitos abstratos e passam a produzir efeitos reais na vida das pessoas. E é, portanto, nesse encontro entre saber, prática e compromisso que se constrói, de forma concreta e sensível, a defesa da vida.