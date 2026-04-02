Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resistência

3 tradições que são a cara do ES na Semana Santa

Em um estado onde a identidade costuma ser negada, ocultada ou remodelada com adereços externos, ir às ruas no período em que estamos e viver todos esses elementos é um ato civilizatório

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 03:00

Públicado em 

02 abr 2026 às 03:00
Marcus Vinicius Sant'Ana

Colunista

Marcus Vinicius Sant'Ana

Nosso povo — e aqui digo em perspectiva de Brasil — conseguiu realizar, ao meu ver, uma das mais gloriosas epopeias humanas que foi transformar imposições, privações e agressões em belas manifestações culturais.
Em um país que foi erguido à vigília de cruz e chibata e projetado para perpetuar o distanciamento das classes sociais, o povo, carregando nos ombros e tomando no lombo, gingou para cima das adversidades e recriou mundos que hoje são formas autênticas de pertencimento e formação de identidade cultural. A Semana Santa, período em que estamos, é uma ótima época para se compreender como tal fenômeno se manifestou em nosso Estado.
O Espírito Santo nasceu acompanhado de uma ideologia catequizadora e é curioso constatar que é justamente em um dos períodos mais importantes do calendário que nossos elementos populares emergem à luz da sociedade.

Veja Também

O Centro de Vitória está realmente abandonado?

Desportiva avança na Copa do Brasil: relembrando outros feitos de times capixabas

Iemanjá: o dia em que a Praia de Camburi se aproxima da África

Diante da tradição católica de não comer carne durante a Semana Santa, aumenta-se a procura por um prato que representa a formação social do nosso povo: a torta capixaba. De origem indígena, tendo como base um prato típico dos nativos de misturar diversos tipos de peixes e mariscos, a torta recebeu influências europeias com o incremento do azeite, clara em neve e outros condimentos. Em restaurantes, bares e, principalmente, através de empreendedores individuais, a nossa torta ocupa seu lugar de protagonismo e vai às mesas dos capixabas em deliciosa forma materializada da essência identitária do nosso povo.
Como fazer a tradicional torta capixaba
Como fazer a tradicional torta capixaba Crédito: Fernando Madeira
Outra tradição que deságua pelas ruas é a do Fecha Corpo. A bebida, à base de ervas e cachaça, tem como função proteger o corpo dos males dos mundos espirituais e carnais. Possivelmente de origem africana e indígena, houve um tempo, desnudo de extremismos religiosos, em que tomá-la era obrigação do indivíduo, independente do seu credo.
Alguns até costumavam fazer uma versão sem álcool para que a molecada também pudesse se proteger. Na Sexta-feira Santa, pelas calçadas e bares, altares improvisados são montados para comportarem as garrafadas mágicas que, a cada ano, vão sumindo das ruas e refugiando-se em locais mais privados, em fuga da onda moralista religiosa que nos assola.
Importante dizer que o Fecha Corpo não é genuinamente capixaba, mas é um importante componente do nosso tradicional espetáculo pascoal.
Tendo comida e bebida, faltam apenas a dança e a música, para fechar a grande celebração da vitória sobre o projeto de morte colonizador e firmar as trincheiras da resistência. O batuque acontece no Domingo de Páscoa. A data é a escolhida por algumas bandas de congo para realizar a Derrubada do Mastro de São Benedito, ritual que sela o fim do ciclo de louvação ao santo.

Veja Também

Semana Santa: 5 dicas práticas para incluir peixe na dieta

Muito além da torta: saiba o significado de cada dia da Semana Santa

Torta capixaba é fit: tradição da Semana Santa é saudável e se encaixa na dieta

Pela tardinha, enquanto as famílias desfazem suas mesas e finalizam a celebração do renascimento, as cantadeiras e batuqueiros vão às ruas. Com estandartes, tambores e cantos firmados no gogó, deitam o mastro que carrega o santo preto e fazem, à sua maneira, forjada nos sincretismos e recriações advindas das imposições, a grande festa da ressurreição espiritual.
Em um estado onde a identidade costuma ser negada, ocultada ou remodelada com adereços externos, ir às ruas no período em que estamos e viver todos esses elementos é um ato civilizatório. É fazer renascer, internamente, o próprio Espírito Santo, e aqui não me refiro à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.

Marcus Vinicius Sant'Ana

É historiador e mestre em Estudos Urbanos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisa a cultura capixaba e manifestações populares brasileiras. É comentarista da CBN Vitória, no quadro Histórias do Cotidiano

Tópicos Relacionados

religião Torta capixaba Semana Santa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados