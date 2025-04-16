Torta capixaba é fit: tradição da Semana Santa é saudável e se encaixa na dieta

A Semana Santa é um período de grande importância espiritual e cultural, especialmente para os capixabas, que preservam tradições marcantes nessa época do ano. Uma delas é a preparação da torta capixaba, prato típico do Espírito Santo, feito com mariscos, peixes, hortaliças e uma generosa camada de ovos batidos. Além do seu valor afetivo e simbólico, a torta capixaba pode ser considerada uma refeição nutritiva e equilibrada, trazendo diversos benefícios à saúde.

Os frutos do mar presentes na receita, como sururu, siri, camarão e outros mariscos, são ricos em proteínas de alto valor biológico, importantes para a manutenção dos tecidos corporais e especialmente úteis para quem deseja preservar ou ganhar massa muscular.

Além disso, fornecem minerais como zinco, selênio e ferro, fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a produção de energia. O peixe, geralmente bacalhau ou pescados brancos locais, também contribui com proteínas magras e com os ácidos graxos ômega-3, que exercem ação anti-inflamatória e promovem a saúde do coração e do cérebro.

Outro destaque da torta capixaba são os ovos batidos, usados para formar a cobertura aerada e dourada do prato. Os ovos são alimentos completos, ricos em colina, vitamina D e, principalmente, proteínas de excelente qualidade, que fornecem todos os aminoácidos essenciais ao organismo.

Para quem pratica atividade física ou busca hipertrofia, essa camada de ovos representa uma valiosa fonte de suporte nutricional, favorecendo a síntese muscular e aumentando a saciedade.

A receita também incorpora temperos e vegetais como cebola, alho, cheiro-verde e palmito, que adicionam fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. Esses ingredientes colaboram para o bom funcionamento do intestino, auxiliam na digestão e equilibram a refeição com nutrientes essenciais.

Como é uma preparação assada, que utiliza ingredientes naturais, a torta se mostra leve e versátil, podendo compor uma refeição principal ao lado de uma salada fresca ou de arroz integral, por exemplo.

Torta capixaba Crédito: Bruno Coelho

Apesar de ser uma opção saudável, é importante estar atento a alguns cuidados. O uso de bacalhau salgado ou de frutos do mar defumados pode elevar o teor de sódio da receita. Por isso, é fundamental realizar o processo adequado de dessalga e moderar o uso de sal e temperos industrializados durante o preparo, principalmente em dietas restritas ou em pessoas com pressão alta.

Unindo tradição, sabor e valor nutricional, a torta capixaba é uma escolha inteligente para o cardápio da Semana Santa. Rica em proteínas, vitaminas, minerais e gorduras boas, ela pode integrar tranquilamente um plano alimentar equilibrado, inclusive para quem está de olho na performance física ou no ganho de massa muscular.