Para fazer em casa

Aprenda receita tradicional da torta capixaba; vídeo

A chef Simone Leal, que também é desfiadeira de siri na Ilha das Caieiras, ensina a preparar o prato com diversos mariscos além do bacalhau
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 16:36

Semana Santa no Espírito Santo tem que ter torta capixaba. É tradição na Sexta-feira da Paixão comer a versão tradicional, feita com bacalhau, mariscos, peixe, palmito nativo, cebola, alho, colorau, coentro, ovos e azeitonas, ou alguma de suas variações minimalistas. 
Para exaltar esse ícone gastronômico do nosso Estado, HZ foi até a Ilha das Caieiras, que recebe o Festival da Torta Capixaba a partir de quinta (17), buscar uma receita bem tradicional, preparada pela desfiadeira de siri e chef do restaurante Mariscos da Simone, Simone Leal
Assista ao vídeo no início desta matéria e acompanhe o passo a passo para fazer sua torta em casa. "Na receita, todos os mariscos devem ser pré-cozidos, menos o camarão, que vai cru e entra primeiro na panela", detalha a cozinheira, com mais de 30 anos de experiência. Outro segredo da torta de Simone são os ovos. "Para a cobertura, batemos primeiro as claras e em seguida colocamos as gemas, senão a torta fica branca. Tem que ser douradinha", comenta Simone. 
Torta Capixaba feita por Simone Leal
Torta feita pela chef Simone Leal na Ilha das Caieiras Crédito: Vitor Jubini

Receita tradicional da torta capixaba*

*Por Simone Leal, desfiadeira de siri e chef do restaurante Mariscos da Simone 
Ingredientes:
  • 150g de palmito in natura cortado em cubos
  • 150g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 150g de siri desfiado (pré-cozido)
  • 150g de caranguejo desfiado (pré-cozido)
  • 150g de camarão limpo e descascado (cru)
  • 150g de sururu (pré-cozido)
  • 150g de ostra (pré-cozido)
  • 5 dentes de alho socado
  • 1 cebola grande picada
  • 2 maços de coentro picados
  • 10g de azeitonas picadas (remova os caroços)
  • 50 ml de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora
  • 3 ovos
  • 1 colher (sopa) de colorau
  • Decoração:
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • Azeitonas inteiras  
Modo de preparo:
  1. Em uma panela, coloque o azeite e doure o alho socado e a cebola picada. 
  2. Acrescente o colorau e logo em seguida adicione os camarões. 
  3. Na sequência, vá colocando o restante dos mariscos pré-cozidos, aos poucos, e deixe a torta cozinhar de dez a 15 minutos. Tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
  4. Com um garfo, bata rapidamente um ovo e misture no meio da massa para dar liga na torta. Desligue o fogo.
  5. Coloque a massa em uma panela de barro.
  6. Separadamente, bata três claras em neve e acrescente três gemas, batendo tudo (as gemas garantem o tom dourado da torta depois de assada). 
  7. Cubra a massa com essa espuma de ovo e enfeite com rodelas de cebola e algumas azeitonas.
  8. Leve ao forno alto até dourar - isso levará de 10 a 15 minutos. 
Se você prefere encomendar o prato já pronto, confira abaixo algumas opções de restaurantes que ainda aceitam pedidos para a Semana Santa na Grande Vitória.

Onde encomendar torta capixaba na Grande Vitória:

  • MONZA PADARIA E CONFEITARIA - A torta de bacalhau, filé de peixe e palmito é oferecida em três tamanhos, com diferentes valores: P (200g) por R$ 34,99, M (500g) por R$ 79,99 e G (700g) por R$ 129,99. Na versão de 1 kg, a torta custa R$ 159,99. Já a torta de bacalhau com camarão sai a R$ 39,99 (200g), R$ 84,99 (500g) e R$ 139,99 (700g). Pedidos: até 18/04 pelos telefones (27) 3064-3754 e 99236-9900. Grande Vitória. Mais informações: @padariamonza.
  • DAJU COZINHA AFETIVA - Fará sob encomenda torta de bacalhau, camarão e palmito nativo (R$ 220/kg ou 500g a 60% do valor), em embalagem descartável ou na panela de barro (adicional de R$ 35 pelo utensílio). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99277-0372 e 99884-5111. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro. 
  • MAIS OPÇÃO RESTAURANTE - A casa prepara duas variedades de torta: bacalhau e palmito (R$ 209/kg), e bacalhau, palmito e camarão (R$ 239/kg). Pedidos: até 17/04 pelo (27) 98146-5206. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.
  • NOZ COMIDA AFETIVA - O restaurante produz a torta capixaba com bacalhau, camarão VM, siri e palmito pupunha (R$ 220/1 kg ou R$ 120/500g) e também a de bacalhau e palmito (R$ 200/1kg ou R$ 110/500g). A torta de palmito, vegetariana, sai por R$ 140 (1kg) ou R$ 80 (500g). Pedidos: até 20/04, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99701-6929. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
  • CASA DA ILHA - O restaurante fará a torta de bacalhau com palmito (R$ 159/kg) e a tradicional torta capixaba, com bacalhau, palmito, camarão e sururu (R$ 179/kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.
  • GRAN CAVE - O restaurante vai preparar a torta capixaba de 1kg na panela de barro (R$ 389), composta de bacalhau, palmito, camarão, peixe e siri. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99276-6085. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @grancave.br.
Torta capixaba do restaurante Mais Opção, em Vitória
Torta do restaurante Mais Opção Crédito: Camila Luz
  • CAÇAROLA BISTRÔ - A chef Bia Delmaestro fará sua versão de torta capixaba, com bacalhau, siri, camarão e palmito (R$ 240/1 kg), em edição limitada. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99993-3773. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.   
  • RANCHO BELISKÃO - O restaurante prepara a torta capixaba completa (R$ 189,90/1kg) e a de bacalhau e palmito (R$ 209,90/1 kg), ambas acompanhadas de arroz branco. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99899-1313. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.   
  • RESTAURANTE GALETINHO - Produz a torta de bacalhau, palmito e camarão por R$ 220 (1 kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99809-5417. Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @restaurantegaletinhovix.  
  • RESTAURANTE PARTEI - Prepara torta de bacalhau com palmito pupunha (R$ 129,90/1 kg/na panela de barro ou R$ 109,90/1kg/em travessa descartável). Pedidos: até 16/04 pelos telefones (27) 99874-0534 e 3386-3497. Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @restaurantepartei.
  • RESTAURANTE DO BIGODE - O restaurante fará duas opções de torta: a capixaba tradicional, com bacalhau, camarão, mexilhão, siri, palmito e azeitona (R$ 160/1kg), e a de bacalhau e palmito (R$ 179,90/1 kg ou R$ 95,90/500g). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99576-5333. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.
  • PITORESCO GASTROBAR - Terá para encomendas a torta capixaba completa (R$ 160/1kg) e a de bacalhau e palmito (R$ 179,90/1 kg ou R$ 95,90/500g). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99576-5333. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @pitorescogastrobar.
Torta capixaba do restaurante Noz Comida Afetiva
Torta do restaurante Noz Comida Afetiva Crédito: Noz/Divulgação
  • SOL DA TERRA - O restaurante fará sua versão vegana da torta capixaba, com palmito pupunha, leite de coco, repolho, tomate e grão-de-bico, a R$ 60 (500g/embalagem descartável). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99919-0657. Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @soldaterra. 
  • CARANGUEJO DO ASSIS - O restaurante fará a torta capixaba tradicional, com palmito e mariscos, e a de bacalhau e palmito, cada uma a R$ 200 (800g). Pedidos: com até 24 horas de antecedência pelos telefones (27) 3289-8486 ou 99768-4589. Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.
  • CABANA DO LUIZ - O restaurante fará sua torta com bacalhau, palmito, siri desfiado e camarão por R$ 179,90 (1kg). Pedidos: até 17/04 pelo (27) 99986-4883 e 3252-4883. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @cabana_do_luiz.
  • RESTAURANTE BERRO DÁGUA - A casa prepara dois tipos de torta: a de bacalhau e palmito e a capixaba tradicional, com mariscos, e ambas custarão R$ 199,90 (1 kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99520-6843. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.
  • RESTAURANTE SÃO PEDRO - A torta sai em duas versões: a tradicional capixaba, com bacalhau, camarão, siri, peixe, palmito e azeitona (R$ 330 na panela de barro e R$ 300 em embalagem de alumínio) ou a de bacalhau, peixe, palmito e azeitona (R$ 360 na panela de barro ou R$ 330 na embalagem de alumínio). Pedidos: até 20/04, às 14h, pelo (27) 3227-0470 ou 99856-9924. Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.

