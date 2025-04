Torta de repolho com peixe salgado é um símbolo da Quaresma capixaba

No Espírito Santo, a Quaresma expressa-se através da icônica torta capixaba . Crédito: Vitor Jubini

A Quaresma, tempo de introspecção e penitência, é tradicionalmente marcada pela restrição do consumo de carne vermelha entre os católicos. No Espírito Santo, essa prática adquire um toque singular, expressando-se através da icônica torta capixaba — uma verdadeira celebração à base de frutos do mar, palmito, os clássicos temperos ibéricos: alho, cebola, coentro, azeite, ao que se adiciona ovos em neve e azeitonas, e a cor do urucum - um dos mais importantes símbolo da rica culinária de Vitória e suas franjas.

Porém, nem todas as famílias podem arcar com os altos custos dos ingredientes da tradicional torta capixaba. Nesse cenário, a criatividade popular surge como uma chama que mantém viva a tradição, mas que também se reinventa para acompanhar as realidades econômicas.

A torta de repolho com peixe salgado, temperada e preparada aos moldes da feita com mariscos é um reflexo dessa reinvenção: um prato simples, delicioso e nutritivo, que preserva o espírito da Quaresma sem pesar no bolso.

Essa adaptação da culinária quaresmal reflete a resiliência e a inventividade do povo capixaba. A tradição não é mais uma peça empoeirada de museu, mas um organismo vivo, pulsante, que se adapta e se transforma, acompanhando as mudanças de tempo e necessidade.

A torta de repolho, assim, transcende sua simples condição de prato: ela é um símbolo da habilidade do povo de manter suas tradições, mesmo diante das dificuldades do cotidiano.

No Espírito Santo, a Quaresma é um período de tradição e reinvenção, onde a fé e a criatividade se entrelaçam, criando uma mesa popular que é ao mesmo tempo reflexo e resistência. A torta de repolho é o testemunho dessa união, um prato que celebra o passado e, ao mesmo tempo, afirma a força de um povo capaz de adaptar sua cultura às circunstâncias de cada tempo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

