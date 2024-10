Paixão pela comida coreana é moda passageira ou veio para ficar?

A onda coreana, ou Hallyu, que invadiu o mundo ocidental e o Brasil, em especial, nos últimos anos, trouxe consigo muito mais do que apenas músicas e doramas . A culinária sul-coreana , com seus sabores intensos e exóticos, conquistou o paladar dos brasileiros e se tornou um fenômeno gastronômico. Mas afinal, essa paixão pela comida coreana é apenas uma moda passageira ou veio para ficar?

A resposta, acredito, é mais complexa do que um simples sim ou não. A popularização da cozinha coreana por aqui é resultado de uma combinação de fatores que vão além da simples curiosidade gerada pelos K-dramas e K-pop . A busca por sabores novos e intensos, a valorização de ingredientes fermentados e a percepção de uma culinária saudável são alguns dos elementos que atraem cada vez mais pessoas para os restaurantes coreanos.

A experiência social também desempenha um papel fundamental. As refeições coreanas são frequentemente compartilhadas, o que cria um ambiente mais descontraído e propício à interação entre os comensais. Além disso, a possibilidade de preparar os próprios pratos, como no caso do churrasco coreano, torna a experiência ainda mais divertida e memorável.