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Sabores da Ásia

Comida coreana é destaque em tour gastronômico na Grande Vitória

Iguarias como bibimbap e kimchi e até o exótico ovo centenário chinês atraem curiosos a estabelecimentos na Capital, na Serra e em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 18:45

Vídeo: um tour gastronômico pela Ásia sem sair da Grande Vitória
Bibimbap: "mexidão" coreano é servido na Praia do Canto Crédito: TV Gazeta
Os sabores da cozinha asiática além do sushi e do yakisoba vêm ganhando espaço na Grande Vitória. Quitutes coreanos, como o corn dog e o bibimbap, e drinques à base de soju, destilado típico da Coreia, são destaque em um restaurante na Praia do Canto, em Vitória. 
Iguarias um tanto exóticas para o paladar dos brasileiros e muito famosas no universo geek, como doces de feijão e de inhame, biscoito de ervilha e bala de pimenta, também já podem ser encontradas em lojas capixabas.
Até mesmo o ovo centenário, também conhecido como ovo de cem anos, faz parte da experiência asiática em lojas na Serra em Cariacica. O produto tem origem chinesa e consiste na conservação de um ovo de ave em mistura de argila, cinzas, sal, cal e amido de arroz, por até seis meses. Ficou curioso e quer experimentar?
Assista ao vídeo para saber detalhes e programar um passeio gastronômico pela Ásia sem sair do Espírito Santo.  
Locais visitados pela reportagem:
  • Mercearia Liberdade - Bar e restaurante: Av. Rio Branco, 528, Loja 1, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @mercearialiberdade.
  • Yaz Doceria Oriental - Serra: Shopping Mestre Álvaro, Piso L1, em frente ao cinema. Cariacica: Shopping Moxuara, Piso L3, próximo à praça de alimentação. Mais informações: @yazdoceriaoriental.

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