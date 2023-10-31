Comida coreana é destaque em tour gastronômico na Grande Vitória

Bibimbap: "mexidão" coreano é servido na Praia do Canto Crédito: TV Gazeta

Os sabores da cozinha asiática além do sushi e do yakisoba vêm ganhando espaço na Grande Vitória. Quitutes coreanos, como o corn dog e o bibimbap, e drinques à base de soju, destilado típico da Coreia, são destaque em um restaurante na Praia do Canto, em Vitória.

Iguarias um tanto exóticas para o paladar dos brasileiros e muito famosas no universo geek, como doces de feijão e de inhame, biscoito de ervilha e bala de pimenta, também já podem ser encontradas em lojas capixabas.

Até mesmo o ovo centenário, também conhecido como ovo de cem anos, faz parte da experiência asiática em lojas na Serra em Cariacica. O produto tem origem chinesa e consiste na conservação de um ovo de ave em mistura de argila, cinzas, sal, cal e amido de arroz, por até seis meses. Ficou curioso e quer experimentar?

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