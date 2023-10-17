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Tradição

Cappelletti frito? Conheça a iguaria produzida em Colatina

Massa recheada é conhecida pelo formato de chapéu e virou fonte de renda para moradores do município no Noroeste do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 17:36

Já comeu cappelletti frito? Em Colatina, no Noroeste do Estado, essa famosa massa recheada em forma de chapéu também é preparada dessa forma. 
Os "chapeuzinhos" (ou cappelletti, em italiano), que tradicionalmente são preparados cozidos, em caldo de frango, foram transformados em um petisco sequinho e crocante, coberto com queijo parmesão.   
Além de ir para a mesa como tira-gosto, o italianíssimo cappelletti virou fonte de renda para moradores do munícípio, cuja receita passa de geração em geração. 
Ficou curioso e quer saber mais detalhes sobre o cappelletti de Colatina? Assista ao vídeo no início desta matéria e conheça tanto a versão frita como a tradicional. 

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