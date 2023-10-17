Cappelletti frito? Conheça a iguaria produzida em Colatina

Já comeu cappelletti frito? Em Colatina, no Noroeste do Estado, essa famosa massa recheada em forma de chapéu também é preparada dessa forma.

Os "chapeuzinhos" (ou cappelletti, em italiano), que tradicionalmente são preparados cozidos, em caldo de frango, foram transformados em um petisco sequinho e crocante, coberto com queijo parmesão.

Além de ir para a mesa como tira-gosto, o italianíssimo cappelletti virou fonte de renda para moradores do munícípio, cuja receita passa de geração em geração.